Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç günlük İstanbul ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların yanı sıra Kıbrıs sorunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Ankara- Atina hattındaki önemli görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

Kıbrıs sorunu, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, vize serbestisi ve bölgesel gelişmelerin de görüşmenin başlıkları arasında yer alması öngörülüyor.

LİBYA ANLAŞMASI ANKARA-ATİNA HATTINDA GERİLİMİ ARTIRMIŞTI

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın 20 Ekim 2026'da Libya Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanması, Ankara-Atina hattında tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Yunanistan, anlaşmanın hukuki geçerliliğinin bulunmadığını savunurken Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri de Atina'nın itirazlarına destek vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise anlaşmaya yönelik tepkilerin meşru bir dayanağı olmadığını belirtmişti.

Anlaşmanın 25 Kasım'da Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasıyla Libya tarafındaki resmi prosedürler tamamlanmıştı. Bu gelişmeden yalnızca üç gün sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ın İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi dikkat çekti.

2025 YILINDA CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Konstantinos Tasulas, 12 Şubat 2025'te Yunanistan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı öncesinde üç kez parlamento başkanlığı görevine seçilen Tasulas, ülke tarihinde en yüksek meclis desteğini alan parlamento başkanı olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Tasulas, adaylığının ardından parlamento başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

9,5 YIL SONRA GELEN ZİYARET

Türkiye'ye son olarak 22 Mayıs 2017'de dönemin Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos gelmişti. Konstantinos Tasulas'ın İstanbul ziyareti, yaklaşık 9,5 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen bir ziyaret olması bakımından önem taşıyor.