İzmir'de 8 Kasım tarihinde İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi'nde tel örgüleri aşarak sahaya giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

LAL DENİZLİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Karşılaşma sırasında tel örgüleri aşarak stada ve müsabaka alanına giren Denizli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Söz konusu kanunun müsabaka alanına yetkisiz girişle ilgili düzenlemesi kapsamında, bu eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.