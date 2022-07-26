Son Dakika Çeşme Haberleri

08:15 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

23:06 Ana Shine İstanbul Turunda Uzun yıllar Gucci, Armani, Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların modelliğini yapmış olan Rus şarkıcı Ana Shine, hem tatil hem de 'Play With Me' ve 'Digital Love' şarkılarının tanıtımı ve promosyonu için İstanbul'a geldi.

16:03 Çeşme açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 46 düzensiz göçmeni Çeşme açıklarında yakaladı.

10:47 İzmir'de 278 Kaçak Göçmen Yakalandı İzmir'de 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla, 278 kaçak göçmen ve 4 organizatörün yakalandığı açıklandı.

10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi Teşkilat dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu'yu öpücüklere boğdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, Çeşme tatilinde romantik anlar yaşadı.

10:31 İzmir'de 278 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı İzmir'in Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı değerlendirilen toplam 278 düzensiz göçmen ve olaylarla ilgili 4 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.

09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu Ezgi Mola, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Oyuncu otel tatili yerine karavan ile tatil yapma kararı aldı. Bunun hep hayali olduğunu söyleyen oyuncu, ""Karavanın her şeyi kendi zevkime göre ayarladım. Tamamen doğaçlama geziyoruz" dedi.

23:03 İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 göçmen yakalandı İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarılırken, 22 göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

21:36 İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

11:50 Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Bruno Sohn Çeşme'ye geliyor Çeşme'deki Reges A Luxury Collection Resort & SPA oteli dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Bruno Sohn'u ağırlamaya hazırlanıyor.

21:06 Ebru Yaşar'dan Alkışlanacak Anlamlı Proje! Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar yanan ormanları unutmadı ve ünlü sanatçıdan ayakta alkışlanacak sosyal sorumluluk projesi geldi. Ebru Yaşar, konser gelirlerinin hatıra ormanına dönüştürülmesi için TEMA Vakfı ile işbirliği yaptı.

21:05 İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 71 düzensiz göçmen yakalandı.

20:28 Çeşme'de huzur operasyonunda 1 kişi tutuklandı İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilcilerin güven içinde tatil yapabilmeleri için polis tarafından yapılan huzur operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

11:47 Çeşme açıklarında 47 göçmen kurtarılırken, 41 göçmende yakalandı İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 1 lastik bottaki 41 düzensiz göçmende yakalandı.

08:33 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

13:29 Tema ile Ebru Yaşar İşbirliği: Konser Gelirleri Hatıra Ormanı Olacak TEMA Vakfı ile şarkıcı Ebru Yaşar’ın konser gelirlerinin hatıra ormanına dönüştürülmesi için işbirliği yaptığı öğrenildi. Şarkıcı Ebru Yaşar, 28 Temmuz’da başlayacağı 6 konser serisinden elde edilecek gelir ile hatıra ormanı oluşturacaklarını açıkladı. Yaşar, “Bu kararı almamı orman yangınları çok fazla tetikledi. Ormanlarla birlikte yok olan çok sayıda canlı var. Oralar bizim nefesimiz” dedi.

10:13 Haftanın tarihine bakış Milli Savunma Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016'da kuruldu.

16:18 Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su içirdi Vatandaşın kediye su içirmesi Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su verdi BOLU - Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde bulunan bir çeşmeden su dolduran vatandaş yanına gelen kedinin su içmek istediğini fark etti.

19:29 İzmir Yaşam Alanları'ndan Danıştay'a Çeşme Projesi Tepkisi: "Projeyi Onaylayan Danıştay Kararını Tanımıyoruz" İzmir Yaşam Alanları Meclisi, Danıştay 6. Dairesi'nin Çeşme Projesi’ne yönelik yürütmeyi durdurma talebini reddetmesine tepki gösterdi. Açıklamada, "İzmir’in Kanal İstanbul’u olan projenin hemen durdurulmasını istiyoruz. Alınan hukuk dışı Danıştay kararını tanımıyoruz" denildi.

16:51 AK Parti'li Sürekli, Çeşme'de incelemelerde bulundu AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çeşme'de yangından zarar gören makilik alanda incelemelerde bulundu.

16:50 Çeşme'de çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı İzmir'in Çeşme ilçesinde, küçük sanayi sitesi yanındaki korulukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

11:01 Ekonomik Tatil Nasıl Yapılır? Tüm yılın yorgunluğunu atmak adına tatil yapmayı siz de hak ediyorsunuz. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarmak adına istekli olmalısınız. Ekonomik şartlar yüzünden istediğiniz tatili yapamayacağınızı asla düşünmemelisiniz. Birtakım hususlara dikkat ettiğiniz takdirde siz de ucuz tatil yapabilme ayrıcalığına erişebilirsiniz. Yazımız sayesinde ucuz tatil fırsatları başta olmak üzere birçok konu hakkında tavsiye alabilirsiniz.

10:53 Başkan Sürekli: "Orman yangınları siyasete malzeme edilmemeli" AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çeşme'deki yangın bölgelerini ziyaret etti, Urla Orman İşletme Şefliğine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

23:50 İzmir açıklarında geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

17:05 İzmir'de aranan hükümlüler JASAT'tan kaçamadı İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

11:35 İzmir'de aranan 13 hükümlü yakalandı İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 13 hükümlü cezaevine gönderildi.

10:15 Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

01:01 Merve Boluğur'dan Bir İlk! Böyle Duyurdu Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Boluğur, önümüzdeki günlerde Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alacağını söyledi. İşte detaylar...

17:49 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmesine CHP'li Özel'den tepki geldi: Sonucu belirleyecek oyu kadın hakim verdi CHP'li Özgür Özel, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshi hakkında Cumhurbaşkanı kararının iptali için açılan davayı kabul etmemesine tepki gösterdi. Mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Özel, "Erkek 2 hakim kabul, erkek 2 hakim ret oyu verdi. Bir kadın hakimin oyu sonucu belirleyecekken, üzülerek ifade ediyorum ki o oy İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline onay verme yönünde çıktı. Bu büyük hayal kırıklığını, talihsizliği İzmir'de üzüntüyle kayda geçirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

14:52 CHP'li Özgür Özel, gündemi değerlendirdi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylarının, Cumhuriyet ve kazanımlarından yana olan herkes olduğunu söyledi.

14:48 Tunç Soyer'den Çifte Mesaj: "Asbestli Gemiyi İzmir'de İstemiyoruz, Yanan Orman Arazilerinde Yapılaşmaya İzin Vermeyiz" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söküm için Aliağa'ya getirilmesine izin verilen Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Nae Sao Paulo ve önceki gün Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Soyer, gemiyi İzmir'de istemediklerini belirtirken, yangın bölgesinde de yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

14:08 Son dakika haber | Operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haberleri... İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 20 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 775 düzensiz göçmen yakalandı.

13:11 İZMİR'DE 775 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI İZMİR'de, jandarma tarafından 7-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 5 kişi tutuklandı.

12:47 İzmir'de 775 düzensiz göçmen ve 7 organizatör şüphelisi yakalandı İzmir'de 775 düzensiz göçmen ve 7 organizatör şüphelisi yakalandı İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 20 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 775 düzensiz göçmen yakalandı.

11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir Avrupa'da başlayan sıcak hava dalgası cuma gününden itibaren Türkiye'de de hissedilmeye başlanması bekleniyor. Ege'de ise hava sıcaklıklarının 45 derece kadar ulaşacağı öngörülüyor.

11:01 Zeynep Bastık-Tolga Akış Cephesinde Flaş Gelişme! Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Alaçatı'da nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış, boşanacaklarını duyurmuştu. Bastık ve Akış cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

00:58 Çeşme Belediye Başkanı Oran: "Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" İzmir Çeşme'de otluk alanda çıkan ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahaleleri ile kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Yaklaşık iki buçuk saat içerisinde yangın kontrol altına alındı fakat kuvvetli rüzgar nedeniyle ara sıra...

23:40 Son Dakika | Çeşme polisinden bayram tatili boyunca sıkı denetim Son dakika haberlerine göre İzmir'in Çeşme ilçesine 9 günlük bayram tatilinde ilçeye 191 bin 587 araç girişi olurken, 191 bin 212 de araç çıkışı oldu.

21:35 Danıştay'a Çeşme Projesi Tepkisi: "Yürütmenin Durdurulması Gerekiyordu. Bu Kararı Veremeyen Mahkemeler Tarih Önünde Hesap Verecektir" Danıştay 6’ncı Daire'nin, Çeşme Projesi’ne yönelik yürütmeyi durdurma talebine ret kararı İzmir'deki sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti. TMMOB İzmir yöneticisi Aykut Akdemir, “Çeşme Projesi, bir hırsızlık, talan projesidir. İzmir’in Kanal İstanbul projesidir. Hukuk, iktidarın kılıcı olmuştur. Projenin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. Bu kararı veremeyen mahkemeler tarih önünde hesap verecektir” dedi.

15:55 Deniz Yücel: "Yanan Alanların İmara Açılacağı Endişesi Var. Yanan Alanların Akibetinin Yakın Takipçisi Olacağız" CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir'de bayram tatili ve sonrasında peş peşe meydana gelen yangınlarla ilgili "Özellikle turizmin merkezi konumundaki ilçelerimizde yanan bölgelerin imara açılacağı, yine iktidara yakın çevrelere tahsis edileceği yönünde halkımızda yaygın bir endişe var. Biz, öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte bu konunun ve yanan alanların akıbetinin yakın takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

13:56 ÇEŞME'DE YANAN ALANIN GÜNDÜZ HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU İZMİR'in Çeşme ilçesinde, dün gece çıkan yangın 3 saatte söndürülürken, içinde zeytin ağaçları da bulunan toplam 2 hektar otluk alan küle döndü.

12:28 Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece yanan otluk alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

11:48 Çeşme'de yanan alan havadan görüntülendi - Çeşme'de yanan alan havadan görüntülendi Çeşme Ildır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı.

09:03 Çeşme'deki otluk alandaki yangın kontrol altında İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

09:01 Çeşme'de Aşka Geldiler! Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Berk Atan ile fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu bir süredir Çeşme'de tatilde. Çift her gün bir plajda güneşleniyor, denizde serinliyor. İkilinin aşk dolu anları dikkat çekti. İşte detaylar...

08:14 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

02:58 Son dakika haberi | İZMİR-ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Son dakika haber... Çeşme Ildır'da dün saat 22.40 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılınca alevlerin tehdit ettiği 20 evde oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

01:18 Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu (3) KONTROL ALTINA ALINDIÇeşme Ildır'da dün saat 22.40 sıralarında otluk alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

00:56 Çeşme'de yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

00:34 Nuri Alço Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı Eskişehirli olan Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, kısa süre önce vefat eden bir diğer Eskişehirli Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'la olan anılarını anlattı.

00:32 Son dakika: İzmir İtfaiyesi 9 günde binden fazla olaya müdahale etti Son dakika gelişmesine göre İzmir'in itfaiyesinin ateş savaşçıları, 9 günlük bayram tatili süresince başta orman yangınları olmak üzere çok sayıda olaya müdahale etti.

00:32 Çeşme'de çıkan yangın sonrası belediye başkanından yardım çağrısı: Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin İzmir Çeşme'de otların yanmasıyla başlayan yangının yerleşim bölgelerine sıçrama riskiyle karşı karşıya kalınması sonucu bölgeye ekipler gönderildi. Yangın bölgesinde destek ve yardım çağrısında bulunan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

00:17 Çeşme Belediye Başkanı Oran: "Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" Çeşme Belediye Başkanı Oran: "Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" İzmir Çeşme'de otluk alanda çıkan ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahaleleri ile kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Yaklaşık iki buçuk saat içerisinde yangın...

00:00 Çeşme'de Yine Yangın İzmir'in Çeşme İlçesi'nde otluk alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir ile Çeşme belediyesi ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Ildır’da büyük bir yangın var, özel su tankeri sahibi herkese sesleniyorum. Tankerleriniz dolu olarak Ildır’a bize yardıma gelin” çağrısı yaptı.

23:23 Son dakika haberi! Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haberlerine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

23:02 Son dakika haberi: ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI Son dakika haber: İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başalttı.

20:53 İzmir açıklarında 163 düzensiz göçmen kurtarıldı, 92 göçmen yakalandı İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 163 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

15:14 Çeşme'de bayram yoğun geçti Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Oran, bayramda yoğun bir nüfus hareketliliğine tanık olduklarını bildirdi.

12:16 Bayram tatilinde Çeşme otoyolundan giriş-çıkış yapan araç sayıları belli oldu 9 günlük bayram tatilinde, Çeşme ve Alaçatı otoyol gişelerinden giriş ve çıkış yapan araç sayısı belli oldu.

10:37 Nuri Alço Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı Nuri Alço Cüneyt Arkın'la olan set anılarını anlattı Eskişehirli Nuri Alço, bir diğer Eskişehirli Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın için konuştu;