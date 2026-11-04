64 yaşındaki Nuran Erden, Çeşme'nin Germiyan köyünde duvarları ücretsiz renklendirdi - Son Dakika
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64 yaşındaki Nuran Erden, Çeşme'nin Germiyan köyünde duvarları ücretsiz renklendirdi

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64 yaşındaki Nuran Erden, Çeşme\'nin Germiyan köyünde duvarları ücretsiz renklendirdi
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64 yaşındaki Nuran Erden, Çeşme\'nin Germiyan köyünde duvarları ücretsiz renklendirdi
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Çeşme'nin Germiyan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Nuran Erden, çiftçilikten kalan zamanlarda köy duvarları ve elektrik direklerini resimlerle renklendiriyor. Boyaları kendi parasıyla alan Erden, çizimlerinden para almıyor ve tüm Türkiye'yi boyamak istediğini belirtiyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Nuran Erden, evindeki sandalyelerden başladığı resim aşkını köyün duvarlarına taşıdı. Çiftçilikten kalan zamanlarında eline boya fırçası ve kovası alarak köyün duvarlarını rengarenk resimlerle donatan Erden, hedefinin tüm Türkiye'yi boyamak olduğunu söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan köyünde yaşayan Nuran Erden, duvarlara ve elektrik direklerine çizdiği resimlerle köyün sokaklarına renk verdi. 27 yaşında kazandığı Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünden mezun olan Erden'in resim sevgisi, sokaklara taştı. İlkokul zamanlarından beri defterlerine resim çizen, daha sonra evindeki sandalyelere farklı resimler çizen Erden'in resim aşkı sandalyeleri de aşarak köyündeki duvarlara, elektrik direklerine kadar uzandı. Kısa süre içerisinde komşuları tarafından kendi evlerine de resim çizilmesi istenince, köyün boş duvarları, yerini Erden'in renkli çizimlerine bıraktı. Boş gördüğü duvarları güzelleştirmek için boya ve fırça dolu kovasını eline alıp duvarların yolunu tutan Erden, boyaları kendi parasıyla alıyor ve çizdiği resimlerden ücret kabul etmiyor. Ayrıca çizimlerinde yaşanan toplumsal konulara da değinen Nuran Erden, 'Filistin'de şiddete dur de', 'Öğretmenler Günü kutlu olsun', 'köylü milletin efendisidir' gibi yazılara da duvarlarda yer veriyor. Erden'in hedefi ise tüm Türkiye'yi boyamak.

Boyama yapmaya 2014 yılında başladığını söyleyen Nuran Erden, "Duvarları boyayalım diye çıkmadık yola. Köye kafeler yapalım diye çıktık. 'Ben sandalyeleri boyayacağım' dedim. Benim boyadığım sandalyelere çok tepki geldi. O tepkiden sonra üzüldüm. Ardından aşka geldim, 'Duvarlara başlıyorum' dedim. Bana 'Sen deli misin?' dediler. Ben de 'Ben deliyim, bu işi yapacağım, göreceksiniz. Bir sürü insan gelecek' dedim. Türkiye'de böyle bir köy yok. İlk defa bir köyde duvarların süslenmesini ya da renklendirilmesini ben yapmış oldum" dedi.

Toplumsal olayları resmediyor

Erden, "İnsanlar boş duvara bakıp duracaklarına güzel bir şey görüp tebessüm etsinler. Ben kadına şiddete hayır çizimi yaptım. Öğretmenler Günü için öğretmenlere bir demet çiçek yaptım, aile içi şiddeti işledim, Gazze'yi çizdim, Narin'in hikayesini anlatmaya çalıştım. Toplumsal olaylara da parmak basmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanların görsel hafızası çok önemli. Akılda kalması için görsel ögelere önem veriyorum" diye konuştu.

Yurtdışından görmeye geliyorlar

Çizdiği resimleri görmek için Fransa'dan bir ailenin geldiğini anlatan Erden, "Aile ile telefondaki çeviri uygulaması sayesinde konuşarak anlaştık. Yurt dışından gelen insanlar çok fazla. Yurt içinde ise ilkbahar ve sonbaharda yoğun olmak üzere turlar geliyor. Köy bu sayede turizm kapsamına girmiş oldu. Böyle köy olarak kalmış yerlerin korunması gerektiğine inananlardanım. Şu an köye müteahhitler girdi ve ilk iş olarak eski evleri yıkıyorlar. Bu evleri böyle güzellikte yapacak usta kalmadı. Bu köy, Çeşme'de son dönem Osmanlı mimarisinin yaşatıldığı son köy. Bu mimarinin korunması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefim tüm Türkiye'yi boyamak"

Çizdiği resimlerin çok zaman almadığını aktaran Erden, şunları kaydetti:

"Günlerce uğraşmam. Benim yapacağım çalışma en fazla 15-20 dakika, ya da bir saat sürer. Doğrudan aklımda, bir şeye bakmadan yaptığım için fırçayı elime alıyorum, girip çıkıyorum. Benim hedefim tüm Türkiye'yi boyamak. İnşallah gün gelir bütün Türkiye'yi boyarım. Geçtiğimiz aylarda Bandırma'ya bir okula resim yapmaya gittim. Bence çok güzel oldu. Orada çocuklara da dokunmuş oldum. Kamusal alanlara gidip ücretsiz çalışmalar yaparım. Çeşitli bölgelerden de talepler geliyor."

Kaynak: İHA
Kültür SanatTürkiyeİzmirÇeşmeYaşamYerelSon Dakika

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