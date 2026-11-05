Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki... - Son Dakika
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Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...

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Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
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9 yorum

Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2027 kehanetleri gündemi salladı: İnsanüstü yetenekler kazandıran gizemli bir salgın, altında %40'lık patlama ve Putin'in görevi bırakması iddiaları dünyada geniş yankı uyandırdı.

Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2027 yılına dair kehanetleri; genetik mutasyonla insanüstü yetenekler kazandıran gizemli hastalıktan altında yüzde 40'lık patlamaya ve Kremlin'deki olası lider değişimine kadar dünyayı sarsacak iddialarla yeniden gündeme geldi.

Geleceğe dair sıra dışı öngörüleriyle tanınan dünyaca ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2027 ve sonrası için bıraktığı iddia edilen kehanetler uluslararası basında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Bilim kurgu senaryolarını aratmayan tahminler, küresel finans piyasalarından Jeopolitik dengelere kadar birçok alanı kapsıyor.

GİZEMLİ HASTALIK 'SÜPER GÜÇLER' KAZANDIRACAK

Baba Vanga'ya atfedilen en dikkat çekici 2027 kehanetlerinden biri, dünya genelinde ortaya çıkacağı öne sürülen gizemli bir salgınla ilgili. İddiaya göre bu hastalık, enfekte olan bazı bireylerde daha önce eşi benzeri görülmemiş "insanüstü yeteneklerin" belirmesine yol açacak. Söz konusu durumun genetik deneylerle doğrudan bağlantılı olabileceği yorumları yapılırken, uzmanlar bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığının altını çiziyor.

KÜRESEL KRİZ ALTINI UÇURACAK

Kahinin ekonomi dünyasına yönelik 2027 öngörüsünde ise büyük bir nakit krizi öne çıkıyor. Yaşanacak finansal çalkantının ardından yatırımcıların en güvenli liman olarak altına hücum edeceğini savunan kehanet; fiyatta yüzde 25 ile 40 arasında dev bir sıçrama yaşanabileceğine işaret ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin çip üretiminde altına gereksinim duyması bu senaryoya gerekçe gösterilse de Dünya Altın Konseyi, yüksek fiyatların sanayiyi alternatif metallere yönlendirebileceği şerhini düşüyor.

PUTİN İÇİN BOMBA İDDİA 

Jeopolitik arenada ise gözler Rusya'ya çevrilmiş durumda. Baba Vanga'nın öngörüsüne göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2027 yılına girildiğinde görevde olmayacak. Bu muhtemel koltuk değişiminin Ukrayna'daki savaşın ve bölge barışının kaderini tamamen değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan kahinin 2028 kehanetlerinin temelini oluşturan sıfır emisyonlu yeni enerji kaynağı arayışının ilk somut adımlarının da 2027'de atılacağı ve nükleer füzyon teknolojisinde devrim niteliğinde bir dönemin kapısının aralanacağı iddia ediliyor.

Okurların en beğendiği yorum

“önünü göremeyen kadının geleceği göreceğine inanan yurdum insanı”

Tüm yorumlar (9)
Vladimir PutinBaba VangaEkonomiGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (9)

  • aykut koçak aykut koçak:
    önünü göremeyen kadının geleceği göreceğine inanan yurdum insanı 22 0 Yanıtla
  • Gökhan Simsek Gökhan Simsek:
    Buradaki ekonomik ve jeopolitik terimleri bu zavallı ve yaşlı kadınmı bilmem kaç yüzyıl önce söylemiş güyaaaaa...vay canına bizde yedik.. 6 0
  • Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    GERÇEKTEN ÇOOOKKKKOOMİK YAA.. babavangu yaşıyorken putinmi vardı .. altının %40 sıçrayacağını vbabamanga ne bilsin yahu bukadarda olmaz artık ayıptır insanları kandırmazyon bu resmen 2 0 Yanıtla
  • bekirseyidoglu585 bekirseyidoglu585:
    kadın bunları ne zaman söyledi. yaşamıyor. 2 0 Yanıtla
  • Jon snow Jon snow:
    Hepsi yalan halbuki . 0 0
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