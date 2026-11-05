Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırganın yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırganın yakalandığı anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Afyonkarahisar\'da 8 kişiyi katleden saldırganın yakalandığı anlar kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Afyonkarahisar\'da 8 kişiyi katleden saldırganın yakalandığı anlar kamerada
Haber Videosu

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra Eskişehir'e kaçan saldırganın yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına tüfekle ateş açarak karşılık veren zanlı, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Çatışma sırasında 2 jandarma personeli hafif yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan saldırgan Arif Sefa Özdemir, ekipler tarafından ele geçirildiği anlar kameraya yansıdı.

8 kişiyi tüfekle katlettikten sonra gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden cinayet şüphelisi Ali Sefa Ö.'nün yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.

YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "Teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Ali Sefa Özdemir, güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

2 JANDARMA YARALANDI

Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

EskişehirJandarmaAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Kanserle savaşan Gül Onat’ın son hali sevenlerini duygulandırdı Kanserle savaşan Gül Onat'ın son hali sevenlerini duygulandırdı
Kullanılmış çoraplarını satışa çıkaran Ersan Gülmez hakkında bakanlık harekete geçti Kullanılmış çoraplarını satışa çıkaran Ersan Gülmez hakkında bakanlık harekete geçti
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Danilo Şef haklıymış Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
21:27
Batrakov’a inanılmaz bir zam Yeni maaşı çok konuşulur
Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
21:06
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
20:54
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalandı
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı
20:44
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
20:31
İran’a mı gidiyor İsmail Kartal’dan açıklama
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
18:45
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 21:36:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırganın yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android