Afyonkarahisar'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.
IHAAW221601-ASA/5-11-2026
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Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) -
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla vurarak öldüren, 1 kişiyi yaralayan Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçla kaçarken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin, Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.
(GC-ÖZ-Y)
5.11.2026 22:32:02 TSI
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