Almanya\'da binlerce Türk için sınır dışı kararı

Almanya'da sınır dışı işlemlerine ilişkin açıklanan son veriler, Türk vatandaşları açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Federal İçişleri Bakanlığının paylaştığı ve Artı49'un aktardığı verilere göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde Almanya'dan toplam 14 bin 324 kişi sınır dışı edildi. Geçen yılın aynı döneminde 17 bin 651 olan bu sayı yüzde 18,9 azalırken Türkiye'ye gönderilenlerin sayısı artış gösterdi.

SINIR DIŞI EDİLENLERDE TÜRKİYE İLK SIRADA

Almanya'dan yılın ilk dokuz ayında sınır dışı edilenlerin 2 bin 25'ini Türk vatandaşları oluşturdu. Türkiye bu rakamla en fazla sınır dışı işleminin gerçekleştirildiği ülke olurken ikinci sırada 883 kişiyle Gürcistan, üçüncü sırada ise 629 kişiyle Cezayir yer aldı. Genel sınır dışı işlemlerindeki düşüşe rağmen Türkiye'ye gönderilenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yükselmesi dikkat çekti.

İLTİCA BAŞVURULARI SERT DÜŞTÜ

Almanya'da iltica başvurularında da belirgin bir gerileme yaşandı. 2026'nın ilk altı ayında ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı 39 bin 646 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 72 bin 818 seviyesindeydi. Başvurulardaki düşüşün, sınır dışı işlemlerinin sayısındaki gerilemeyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Diğer Avrupa Birliği ülkelerine yönelik geri kabul işlemlerinde de düşüş görüldü. Fransa'ya gönderilenlerin sayısı 842'den 481'e gerilerken İspanya, bu yıl en fazla sınır dışı işlemi gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında yer almadı.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERDE ARTIŞ

Zorunlu sınır dışı işlemlerinin aksine, devlet desteğiyle Almanya'dan gönüllü olarak ayrılanların sayısında artış kaydedildi. REAG/GARP programı kapsamında 2025'in ilk dokuz ayında 12 bin 263 kişi ülkesine dönerken bu yılın aynı döneminde sayı 14 bin 140'a yükseldi. Böylece gönüllü geri dönüşlerde yaklaşık yüzde 15,3'lük artış yaşandı.

1500'DEN FAZLA ÇOCUK SINIR DIŞI EDİLDİ

Federal Hükümetin verilerine göre, 2026'nın ilk dokuz ayında sınır dışı edilenler arasında 1500'den fazla çocuk ve 380 genç de yer aldı. Aynı dönemde Suriye'ye 6, Afganistan'a 200'den fazla, İran'a ise 3 kişi gönderildi. Afganistan'a sınır dışı edilenlerin büyük bölümünün Almanya'da suç işlediği bildirildi.