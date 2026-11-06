Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor - Son Dakika
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Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor

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Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray\'a para yağıyor
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2 yorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, 4. haftada aldıkları galibiyetlerle kasalarını doldurmaya devam ediyor. İki temsilcimizin turnuvadan elde etmeyi garantilediği toplam gelir 69,5 milyon euroya ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Türk takımlarının elde ettiği gelirler dikkat çekti. Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken Fenerbahçe de Liverpool'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçlarla sarı-kırmızılılar puanını 6'ya, sarı-lacivertliler ise 5'e yükseltti.

İKİ DEVİN KASASINA 69,5 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şu ana kadar elde etmeyi garantilediği gelirler belli oldu. Fenerbahçe'nin garantilediği gelir 35 milyon euroya ulaşırken Galatasaray'ın kazancı 34,5 milyon euro oldu.

Böylece iki temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde etmeyi garantilediği toplam gelir 69,5 milyon euroya yükseldi. Turnuvada oynanacak kalan karşılaşmaların sonuçlarına göre bu rakamın daha da artma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda 6 puan toplayan Galatasaray, kalan karşılaşmalarında Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, AEK ve PSG maçlarını deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Liverpool galibiyetinin ardından 5 puana yükselen Fenerbahçe ise kalan maçlarında Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid karşılaşmalarını deplasmanda, Villarreal maçını ise sahasında oynayacak.

UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Dev dediğiniz Fenerbahçe 18 yıl sonra kendi evinde galip geldi Hadi Galatasaray deseniz tamam anlayalım. 1 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    taraftarlara dağıtsınlar onlar hakediyo 0 1 Yanıtla
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