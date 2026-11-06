Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı - Son Dakika
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Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı

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Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
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Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
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Brezilya'da hastaların uzun süre bekletildiği şikayetleri üzerine hastaneye habersiz denetime giden belediye başkanı, nöbetçi biri kadın iki doktoru kapalı bir odada cinsel ilişki yaşarken yakaladı. Hastalar sıra beklerken doktorların romantik yakınlaşma yaşadığını öne süren başkan, duruma sert tepki gösterdi. Olayın ardından belediye, hastaneyi işleten kurumla sözleşmesini feshetti.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletine bağlı Barreiros kentinde yaşanan olay, belediye başkanının hastaneye yaptığı sürpriz denetimle ortaya çıktı. Hastaların saatlerce beklediğine ilişkin şikayetler üzerine 4 Kasım gecesi Jailton Messias de Albuquerque Belediye Hastanesine giden Belediye Başkanı Carlinhos da Pedreira, karşılaştığı manzara üzerine sağlık çalışanlarına sert tepki gösterdi.

HASTALAR BEKLERKEN DOKTORLARI ODADA BULDU

Belediye Başkanı Pedreira, beraberindeki ekiple hastanenin acil servisini ve koridorlarını kontrol etti. Bekleyen hastaları gördükten sonra doktorların bulunduğu bölüme yönelen başkan, kapısı kilitli bir dinlenme odasına geldi. Kapıyı açtıran Pedreira, içeride biri kadın, diğeri erkek iki doktorla karşılaştı.

Başkan, doktorları nöbet sırasında cinsel ilişki yaşamakla suçladı. O anlar, denetime katılan kişiler tarafından kamerayla kaydedildi.

"ACİL SERVİS DOLU, SİZ BURADA SEVGİLİLİK YAPIYORSUNUZ"

Görüntülerde oldukça öfkeli olduğu görülen belediye başkanı, doktorlara tepki göstererek acil serviste hastaların beklediğini söyledi. Pedreira, "Bu yaptığınız kabul edilemez. Acil servis dolu, siz burada uyuyor, sevgililik yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı, o gece hastanede üç doktorun nöbetçi olduğunu ancak denetim sırasında yalnızca birinin hastalara baktığını öne sürdü. İki doktorun hastaneden çıkarılmasını isteyen Pedreira, olay yerine polis çağrılmasını da talep etti.

BELEDİYE HASTANEYLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Yaşananların ardından Barreiros Belediyesi, hastanenin yönetiminden sorumlu Associação Beneficente João Paulo II adlı kuruluşla yapılan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Belediye yönetimi, yeni bir ihale süreci tamamlanıncaya kadar hastanenin idaresini doğrudan üstleneceğini açıkladı. Kararın ardından sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin öncelikli olduğu belirtildi.

DOKTORLARIN MESLEK ÖRGÜTÜNDEN TEPKİ GELDİ

Olayın ardından Pernambuco Bölgesel Tıp Konseyi (Cremepe), 5 Kasım'da açıklama yaparak belediye başkanının doktorları kamuoyu önünde suçlamasına tepki gösterdi.

Konsey, hastanelerdeki hizmet aksaklıklarının ve nöbet düzenine ilişkin şikayetlerin incelenmesi gerektiğini ancak bu tür soruşturmaların yasal ve kurumsal yollarla yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Doktorların kamuoyu önünde küçük düşürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirten meslek örgütü, olası disiplin ihlallerinin savunma hakkı gözetilerek araştırılması gerektiğini bildirdi.

BrezilyaHastaneDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    hadi orası brezilya. bizde de vatandaşın hizmet beklediği bld bşk ları aganigi naganigien başını bir türlü kaldıramadı. bucanın başkanı, işçiler grevdeyken Puckhet adasında metresi ile tatildeydi. özgürün iç işleri bakanı yapmak istediği menderes bld bşk, sevgilisine ''belediyey gidicem önüme kim gelirse kadın erkek demeden z...cem demişti ya en komiği de buydu:))) uşak belediyesine, antatlayayı, giresun göreleyi vs hiç anlatmayayım ben... 0 0
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