Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor! - Son Dakika
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Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor!

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Haberi duyan e-Devlet\'e akın ediyor!
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Gençlik ve Spor Bakanlığının KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından öğrencilerin gözü e-Devlet'e çevrildi. Sonuçlarını öğrenmek için sisteme giriş yapan öğrencilerin, burs veya kredi almaya hak kazanmaları halinde 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar taahhütname onaylarını tamamlamaları gerekiyor. Süresi içinde onay vermeyen öğrenciler burs veya kredi imkanından yararlanamayacak.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusunun ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler için e-Devlet üzerinden sorgulama süreci başladı. Başvuru yapan öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

SONUÇLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLİYOR

2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılan burs ve öğrenim kredisi başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, e-Devlet'te yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama hizmetinden yararlanabiliyor.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ise yalnızca sonuçlarını görüntülemesi yeterli olmuyor. Ödemelerin yapılabilmesi için taahhütname onayının da gerçekleştirilmesi gerekiyor.

11 KASIM SAAT 23.59'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Belirlenen süre içerisinde taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin burs veya kredi işlemleri tamamlanamayacak. Bu nedenle öğrencilerin son günü beklemeden işlemlerini gerçekleştirmesi önem taşıyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrenciler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetine ulaşarak taahhütname onay işlemlerini tamamlayabiliyor. Onay ekranında yer alan bilgilerin dikkatle incelenmesi ve işlemin tamamlandığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Özellikle ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen son tarihi kaçırmaması gerekiyor.

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