Son Dakika Burs Haberleri

17:49 STK'ler, yaraları sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor Sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

21:53 Sivil toplum kuruluşları depremden etkilenen illerde vatandaşlara yardım elini uzatıyor "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları afetzedelere destek için çalışıyor.

21:53 Sivil toplum kuruluşları depremden etkilenen illerde vatandaşlara yardım elini uzatıyor "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları afetzedelere destek için çalışıyor.

19:47 STK'ler, afetin yaralarını sarmak için deprem bölgesinde canla başla çalışıyor "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan sivil toplum kuruluşları (STK), hem arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor hem de depremzedelerin ihtiyaçlarına yetişiyor.

21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite harçlarını kaldıran CHP değil, AK Parti iktidarıdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li büyükşehir belediyelerinin gençlere hizmet gibi bir dertlerinin olmadığını belirterek "Toplam yurt sayımızı 850 bine çıkardık.

16:15 Boğaziçi Üniversitesi Mezunlarının Turnike Kartları Geçersiz Kılındı, Bugün de Kampüse Alınmadılar Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği'nin (BÜMED) tahliye kararıyla ilgili mahkemenin yürütmeyi durma kararı vermesine rağmen, mezunlar bugün de kampüse alınmadı. Kampüse giremeyen mezunlar, "Hukuksuz bir süreç yaşıyoruz, yürütmeyi durdurma kararı beklenilmeden adeta bir çökme operasyonu gibi derneğimizden kovulduksa aynı şekilde buradaki güvenlik mensuplarının eşliğinde derneğimize gerekirse girmemiz için başvurularımızı yaptık" dediler. Rektör Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün 6 Şubat'a kadar mezunlara ve ziyaretçilere kapalı olması kararını aldı.

13:11 Lale Karabıyık: "Türkiye'nin En Başarılı Gençleri Şu Anda İşsiz, Geleceklerinden Kaygı Duyuyor" CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilen Yükseköğretim Kanun Teklifi’yle ilgili “Türkiye'nin en başarılı gençleri üniversitelerden seçildi, bu gençler eğitildi; şimdi bir kısmı mezun, işsiz, hiçbir üniversitenin kadrosuna yerleşememiş durumda; bir kısmı ise eğitimine devam ediyor, kendilerine ‘en az asgari ücret kadar burs’ denildiği hâlde 3 bin 825 lira burs alıyorlar. Üniversitede araştırma görevlilerinin yaptığı her işi yapan; ancak özlük hakları olmayan, Türkiye'nin geleceği için kıymetli bu gençlerin gelecek kaygıları, süreç içerisinde artarak devam ediyor” dedi.

11:54 Mevsimlik tarım işçisi çocuklarının eğitim sorunu konteyner sınıflarla aşılıyor Adana'da mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları, çadırların yakınında oluşturulan konteyner sınıflar sayesinde eğitimden geri kalmıyor.

10:54 Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, Latin Amerikalı gençleri Türkiye Bursları'na davet etti Galatasaray'ın Latin Amerikalı yıldız futbolcuları, Latin Amerikalı gençleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" burs programına başvurmaya çağırdı.

20:22 Bakan Varank 'Diplomat Akademi Kampı'na katıldı Bakan Varank 'Diplomat Akademi Kampı'na katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İHA ve SİHA'ları satın almak için ülkeler sıraya girmiş durumda" Bakan Varank: "Global markalar Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor" "Uzay yarışında geride kalmayacağız" Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

20:22 Bakan Varank 'Diplomat Akademi Kampı'na katıldı Bakan Varank 'Diplomat Akademi Kampı'na katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İHA ve SİHA'ları satın almak için ülkeler sıraya girmiş durumda" Bakan Varank: "Global markalar Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor" "Uzay yarışında geride kalmayacağız" Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

17:48 Bakan Varank, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK desteğiyle farklı şehirlerde kurdukları bilim merkezlerinin Türkiye'de bilime olan ilgiyi artırdığını belirterek, "Kurduğumuz bilim merkezlerini geçtiğimiz yıl 1 milyon vatandaşımız ziyaret etti.

22:56 50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "5 bin Suriyeliye denklik verildiği" iddiasını yalanlayarak, 2020 yılında 215, 2021 yılında 499, 2022 yılında ise 329 Suriye vatandaşına denklik verildiğini açıkladı.

22:56 50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "5 bin Suriyeliye denklik verildiği" iddiasını yalanlayarak, 2020 yılında 215, 2021 yılında 499, 2022 yılında ise 329 Suriye vatandaşına denklik verildiğini açıkladı.

20:13 TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandıTBMM Genel Kurulu'nda, 'Yüksek Öğrenim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

18:36 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ LİMON BAHÇESİNDE MERSİN'in Erdemli ilçesinde üniversite öğrencileri gönüllü olarak limon topluyor.

16:58 İyi Parti'nin "Üniversite Öğrencilerine Verilen Bursların Yetersizliği" ile İlgili Önerisi AKP ve MHP Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi İYİ Parti’nin “Üniversite öğrencilerine verilen bursların yetersizliği”yle ilgili Meclis araştırması önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, “2022 yılında 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 72,3 olarak gerçekleşmiş ancak burs tutarına sadece yüzde 30 zam yapılmıştır. Öğrencilerin satın alma gücü yüzde 31,7 azalmıştır. Bu kayıplar dikkate alınarak 2023 yılı için beklenen yüzde 40 enflasyonu da telafi edecek yeni bir artışa ihtiyaç vardır” dedi.

11:01 Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersekli öğrencileri Türkiye Bursları'na başvurmaya çağırdı Açıklaması Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersekli öğrencileri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" programına başvuru yapmaya davet etti.

10:43 DEPREMDE YAŞAMINI YİTİREN İKİZLERİN ANISINA BAŞLATILAN 'İYİLİK' HAREKETİ BÜYÜDÜ İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz tarafından başlatılan 'İyilik ikizim' hareketi, çalışmalarını vakıf çatısı altında sürdürecek.

09:10 Üniversiteli öğrencilerden 'iyilik eli' Üniversiteli öğrencilerden 'iyilik eli' Mersin Erdemli'de geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanan limonlar, gönüllü üniversite öğrencileri tarafından hasat ediliyor Türkiye'nin dört bir yanından Mersin Erdemli'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, ihtiyacı olanlara...

16:20 Edirne'den kısa kısa TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, Türk Eğitim Derneği'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

13:18 IBU yüzde 90 bursluluk oranıyla vakıf anlayışını Balkanlar'da sürdürüyor Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, IBU'da okuyan öğrencilerin yüzde 90'ına burs imkanı sağladıklarını belirterek, "Bütün kaynaklarımız Balkanlı öğrencilerin iyi şartlarda okutulması ve yetiştirilmesi için kullanılıyor.

12:02 Atatürk'ün Kurduğu Türk Eğitim Derneği 95 Yaşında. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet’i kuran kadrolarla beraber oluşturduğu, aynı zamanda Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Türk Eğitim Derneği (TED) bugün 95. Yaşını kutluyor. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu derneğin yıldönümünde eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm öneriyle ilgili ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Pehlivanoğlu, “Bir eğitim stratejisi herkesi üniversite mezunu yapmak değil, herkesin mutlu bir birey olacağı süreci tasarlamak ve ona destek olmaktır. Eğitimde zihinsel soykırımdan vazgeçeceğiz yani ezberi çıkaracağız. Çocuklarımızın kafasına sürekli bilgi tıkmayacağız. Biz, çocukların testle tost arasına sıkıştırıp rafa koymak için yetiştirmiyoruz. Sınav eğitime hizmet edecekken eğitim sistemi sınav sistemine hizmet eder hale gelirse bu bir risktir. Çocuğum Türkiye’nin en iyi okullarında okuyup kursa, dershaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa burada bir çarpıklık var demektir. O yüzden eğitimin topluma maliyeti çok yukarıya çıkıyor” diye konuştu.

10:22 "BURS SİSTEMİMİZDE 100 BİN NİTELİKLİ ÇOCUK YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" TÜRK Eğitim Derneği (TED) Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türk Eğitim Derneği'nin kuruluşundan bugüne yaklaşık 50 bin öğrenciye burs verdiğini belirterek "Son 15 yıldır ise burs stratejisini değiştirdi; öncü çocuklar yetiştiriyor.

10:16 TDV'nin burs desteği verdiği öğrencilere yönelik yarıyıl kampı başladı Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 17 ilde burs desteği sağladığı 1599 öğrenciye yönelik "2023 Yarıyıl Kampı" başladı.

09:58 Türk Eğitim Derneği 95 yılda 50 bin öğrencinin hayatına burslarıyla yön verdi Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 95 yıl önce kurulan derneklerinin vasiyet niteliğindeki tüzüğünün gereğini yerine getirdiklerini belirterek, "Kuruluşumuzdan bugüne 95 yılda 50 bine yakın çocuğa burslarla hayat verdik.

00:59 Konya temiz enerji ve iklim değişikliği çalışmalarının merkezi oluyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Konya'da kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü İş Birliği Protokolünde imzalar atıldı.

19:46 Türkiye Bursları programı, Bosna Hersek ve Sırbistan'da tanıtıldı Bosna Hersek ve Sırbistan'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" programının tanıtımı yapıldı.

15:51 Seçim beyannamesinde ön plana çıkan maddeler! Millet İttifakı, gençlere özel vaatlerini art arda sıraladı Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün liderlerin katıldığı büyük bir etkinlikle duyurdu. 9 ana başlık ve 2 binin üzerinde maddeden oluşan seçim beyannamesinde gençlere yönelik özel maddeler yer aldı. Bunlarında arasında, KPSS giriş ücretinin kaldırılması, gençlere pasaportun ücretsiz verilmesi, KYK ödemelerinin kolaylaştırılması, yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve 6-25 yaş arasındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilmesi ön plana çıkıyor.

15:44 Konya temiz enerji ve iklim değişikliği çalışmalarının merkezi oluyor - Konya temiz enerji ve iklim değişikliği çalışmalarının merkezi oluyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Enstitü, Türkiye'de bu alanlarda yapılacak çalışmalarda en önemli oyunculardan bir tanesi olacak" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Hedefimiz 2030...

14:34 Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi Millet İttifakı "Yarının Türkiye'si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

13:39 Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Açıklandı. Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin “Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Gelişimcilik, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim” bölümüyle ilgili yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ile saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız” dedi.

13:18 Tofaş Fabrikası yeniden ziyarete açıldı Tofaş Fabrikası, pandemi döneminde ara verdiği fabrika gezilerine yeniden başlarken, fabrika 24 Ocak itibarıyla halkın ziyaretine açıldı.

16:34 Sibel Özdemir'den Denetimi Süren Üniversitelerin İsminin Değiştirilmesine Tepki: "Firma Değil, Ticarethane Değil, Bunlar Üniversite" CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda dün kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında söz alarak “Bir üniversitenin isim değişiklikleri bu kadar basit olmamalı” dedi. AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, “Ya, Sibel Hanım, diyelim ki bir firmamız var. Diyelim bir mahkemeyle alakalı bir davam var ama firmamda bir unvan değişikliği yapmak istiyorum, ticaret odasına götürüyorum, bunu değiştirebiliyorum” dedi. Özdemir ise, “Ya, bir firma değil, ticarethane değil, bunlar üniversite” diyerek karşılık verdi.

16:12 Bakan Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) çok ciddi katkıları olduğunu, uzay ve havacılık alanında çok ciddi testleri, psikolojik testleri SBÜ ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu manada ben kendilerine çok...

11:40 CHP'li Nazlıaka'dan kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama Açıklaması CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İktidara geldiğimizde kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini durdurmaya kararlıyız. İktidarımızda ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kadınların can güvenliğini teminat altına alacağız." ifadelerini kullandı.

11:22 Emekli öğretmen evini sanat atölyesine çevirdi Emekli öğretmen evini sanat atölyesine çevirdiOSMANİYE Osmaniye'de emekli öğretmen Fahriye Seyhanlı (77), atölyeye çevirdiği evinin mutfağında hayvan kemikleri, deniz kabukları, ağaç kökleri ve cam şişeler gibi atıkları işleyerek, sanat eserine dönüştürüyor.

13:17 Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı DİYARBAKIR Emniyet Müdürü olarak görev yapanken terör saldırısında şehit olan Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 22'nci yıl dönümünde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

10:08 Türk öğrencilere, Çin'de nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi verilecek ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmeye yönelik Çin'in Tsinghua Üniversitesi'nde 10 Türk öğrencinin 'Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na (TUNEM) dahil edileceğini duyurdu.

12:12 Öğretmenler okula devam etmeyen 20 çocuğu eğitime kazandırdı Bingöl'de Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışması sonucu çeşitli nedenlerle okula devam etmeyen öğrenciler ikna edilerek eğitime devamları sağlanıyor.

23:51 Kaftancıoğlu: İstanbul Seçimlerinin Mimarı, Tüm Türkiye'de Sadece İstanbul Değil, İnanılmaz Bir Strateji ve Kararlılıkla Süreci İlk Günden Kurgulayan... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Hamburg Birliği’nin düzenlediği panelde; “Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye’de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. O hak teslimini yapmak zorundayım” dedi.