Şanlıurfa'da sünnet düğününde takılan takılar, şehit çocuklarına burs için bağışlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sünnet düğününde takılan takılar, şehit çocuklarına burs için bağışlandı

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Şanlıurfa\'da sünnet düğününde takılan takılar, şehit çocuklarına burs için bağışlandı
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Şanlıurfa'da bir sünnet düğününde toplanan takılar, üniversitede eğitim gören şehit, gazi ve güvenlik korucularının çocuklarına burs verilmesi amacıyla Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfına (AŞAV) bağışlandı.

Şanlıurfa'da bir sünnet düğününde toplanan takılar, üniversitede eğitim gören şehit, gazi ve güvenlik korucularının çocuklarına burs verilmesi amacıyla Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfına (AŞAV) bağışlandı.

AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Halil ve Demirhan Kayan kardeşlerin sünnet düğününde toplanan takıların, babaları Mehmet Cihan Kayan tarafından vakfa bağışlandığını belirtti.

Bağışın üniversite öğrencisi şehit, gazi ve güvenlik korucusu çocuklarının eğitimine destek amacıyla kullanılacağını bildiren Sözen, aileye teşekkür etti.

Sözen, "Bir evladımızın sevincini başka evlatlarımızın umuduyla buluşturmak, gönül zenginliğinin en güzel ifadelerinden biridir. Mehmet Cihan Kayan kardeşimiz ve kıymetli ailesi, kendi mutluluklarına aziz şehitlerimizin emanetlerini, gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın evlatlarını da ortak etmiştir. Bu bağışın kıymeti yalnızca maddi karşılığıyla ölçülemez." ifadelerini kullandı.

Vakıf olarak bağışın öğrencilerin eğitimine ulaştırılması sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Sözen, bu tür dayanışma örneklerinin artmasını temenni etti.

Açıklamada, Sözen ve AŞAV Genel Başkan Yardımcısı Lokman Beyazıt tarafından Mehmet Cihan Kayan'a teşekkür belgesi takdim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
ŞanlıurfaGüvenlikGüncelSünnetBursSon Dakika

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