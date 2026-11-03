Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama - Son Dakika
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Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

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Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
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Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala canlı yayında emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, "İyileştirme çalışmaları sürüyor, netleşince vatandaşlarımızla paylaşacağız; refahı artırmak boynumuzun borcudur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlayarak canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ala, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması ve emekli maaşlarına yönelik sürdürülen çalışmalara dair kritik mesajlar verdi.

"KİM OLURSA OLSUN GEREĞİ YAPILACAK"

Gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin net bir siyasi irade ortaya koyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluların hesap vereceği yönündeki açıklamasının ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirten Ala, hem adli hem de idari incelemelerin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti. Sürecin şeffaflıkla yürütüldüğünü vurgulayan Ala, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milletimizin Cumhurbaşkanımıza güvenini biliyoruz. Bu güvenin asla yere düşmemesini sağlamak Cumhurbaşkanımızın temel politikasıdır. Biz sorunları örten, öteleyen bir politika izlemedik. Sorunları açığa çıkaran ve sorumluları cezalandıran bir politika izledik. Buradan açık biçimde diyorum ki irade tamdır, kararlılık tamdır. Bu yanlışı yapanların, bu suçu işleyenlerin, haksız kazanç ve soygun düzenini kuranların kim olduğuna bakılmaksızın gereği yapılacaktır."

EMEKLİ MAAŞLARI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Efkan Ala, hükümetin en önemli önceliklerinden birinin vatandaşların genel gelir seviyesini yükseltmek olduğunu ifade etti. Pandemi sonrasında ortaya çıkan küresel ekonomik gelişmeler ve çeşitli problemler dolayısıyla emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Ala, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından detayların açıklanacağını bildiren Ala, şunları kaydetti: "En önemli meselemiz milletimizin genel gelir seviyesini yükseltmektir. Ekonomideki mesafe ortadadır. Pandemi sonrası ortaya çıkan problemler ve başka sorunlar dolayısıyla emeklilerimizin sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. İyileştirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu ortaya çıkınca vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Milletimizin her kesiminin refahının artırılması boynumuzun borcudur."

"VATANDAŞIN EKONOMİK DURUMUNU İYİLEŞTİRMEK..."

Dünyadaki gelişmelerin zaman zaman ekonomik hedeflere ulaşılmasını zorlaştırdığına değinen Ala, vatandaşların ekonomik durumunu iyileştirmenin hükümetin temel politikası olmaya devam edeceğini vurguladı.

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AK PartiHükümetEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    emekli maaşından şikayet ediyorlar ama demiyorlar ki 40 yaşında emekli olduk o yüzden 25 bin tl alıyoruz. demiyorlar ki BANKADAN KREDİ ÇEKİP PRİM BORCUNU YATIRIP EMEKLİ OLDUM. yani prim bile yatırmamış. istiyor ki 5/10 sene çalışıp sonra krallar gibi yatsın. yoksa 65 yaşında emekli olan bir öğretmen şimdi emekli olsa 58 bin emekli maaşı alıyor. ama bunları dile getirmezler. 3 36 Yanıtla
    FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    62 yaşımda 38 yılda emekli oldum Yüksel bağkur pirimi ödeyerek ve aldığım maaş 5 yılda emekli olanla aynı maşa 23500 alıyorum bu veballı ağır vebal alıyorsun cahilce düşünme 9 0
    özkan çetin özkan çetin:
    doğrucu Davut, bu bir yasa idi babalarının hayrına emekli yapmadılar, bak 5 yıl daha iktidarda kaldılar, emekli olana ne kızıyorsun? adamlar hakkını aldi , sen bunu secim yatırımı yapanlara kız... Galiba sen 1 gunle kaçırdın kademeli isteyenlerdensin 7 0
    İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    Ben devlete maaşımdan 30 yıl boyunca para kesilmiş bunu bana yaşlıligımda geçimini sağlasın diye versin diye .30 yıl bankaya para yatirsan faizi deli eder 5 1
    Necdet null Necdet null:
    ?kimse 40 yaşında emekli olmadı birileri kendi çıkarı için emekli etti peki normal emeklinin burada suçu Ne karaktersiz Vicdansız 4 0
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Sırf oy uğruna EYT'yi getirdiler. Demek ki ülkeyi yönetenler günü kurtarmanın ötesini göremiyor. Eskiden emekli olan vatandaş, emekli ikramiyesiyle ev alabiliyordu; bugün aynı ikramiyeyle ancak ikinci el bir araba alabiliyor. Bu düzeni oluşturanların altında ise çok şükür son model Mercedes'ler var! Binlerce makam aracı, milletvekillerine tanınan emeklilik hakları ve aldıkları maaşlar da cabası. Milletin emekliliğine, maaşına ve geçimine gelince tasarruf; kendi haklarına gelince sessizlik! Milletvekillerinin kaç yılda emekli olduğunu, ne kadar maaş aldığını sorgulamayanlar üç maymunu oynuyor. 2 0
    hsynaydgn7 hsynaydgn7:
    kim yaptı akbeğinsizler 0 1
    doğrucu davut doğrucu davut:
    fatih abi, SGK kimseye tropil yapmaz. 62 yaşında olabilirsin ama aylık prim miktarın düşüktür. ayda 5 bin tl prim yatıranla sen gibi ayda 500 tl yatıran aynı emekli maaşını mı alsın istiyorsun 0 0
    Sebahattin Şerbetçi Sebahattin Şerbetçi:
    yanımda olsan sana ot atardım davut bilmedigin çok sey var. 0 0
  • İBRAHİM SALİK İBRAHİM SALİK:
    önceden nerdeydiniz sayın vekil 27 1 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Gündemi değiştirmek için organize konular :) Fon, borsa, Öcalan, ekonomi gibi daha ciddi konular gündemde... 24 1 Yanıtla
  • Erhan Gulden Erhan Gulden:
    Artık kimse inanmıyor. Sağcısı solcusu memleketim hısrhızz dolu. Adalet yok ceza yok teksas oldu. Üçkağıtçı menfaatci olduk. Allahtan başka kimsemiz yok... 24 0 Yanıtla
  • BAYCAN BAYCAN:
    Sayın Yetkililer ; Yıllarca Çalışıp En Üst Seviyeden Prim Yatıran Emeklilerin Hakkını Heba Etmeyin. Çalışma Yılı - Yatırılan Prim Miktarı ve Yaşa Göre Hareket Edin. Yıllarca Maaşlarından Büyük Kesintiler Yapılarak Yatırılan Primlerimizi GözArdı Etmeyin. Her Emekliye Eşiz Zam Yapın , Sonrasında En Düşük Emekliye Bakın. Yıllarca Yüksek Prim Ödeyenlerin Suçu Günahı Nedir. Devamlı Devamlı En Düşük Emekli Maaşı Üzerine Çalışılıyor. Hak Adalet Eşitlik İlkesine Uyun , Kafanıza Göre Zam Yapmayın. 10 0 Yanıtla
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