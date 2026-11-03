Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlayarak canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ala, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması ve emekli maaşlarına yönelik sürdürülen çalışmalara dair kritik mesajlar verdi.

"KİM OLURSA OLSUN GEREĞİ YAPILACAK"

Gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin net bir siyasi irade ortaya koyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluların hesap vereceği yönündeki açıklamasının ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirten Ala, hem adli hem de idari incelemelerin kararlılıkla devam ettiğini ifade etti. Sürecin şeffaflıkla yürütüldüğünü vurgulayan Ala, şu değerlendirmelerde bulundu: "Milletimizin Cumhurbaşkanımıza güvenini biliyoruz. Bu güvenin asla yere düşmemesini sağlamak Cumhurbaşkanımızın temel politikasıdır. Biz sorunları örten, öteleyen bir politika izlemedik. Sorunları açığa çıkaran ve sorumluları cezalandıran bir politika izledik. Buradan açık biçimde diyorum ki irade tamdır, kararlılık tamdır. Bu yanlışı yapanların, bu suçu işleyenlerin, haksız kazanç ve soygun düzenini kuranların kim olduğuna bakılmaksızın gereği yapılacaktır."

EMEKLİ MAAŞLARI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Efkan Ala, hükümetin en önemli önceliklerinden birinin vatandaşların genel gelir seviyesini yükseltmek olduğunu ifade etti. Pandemi sonrasında ortaya çıkan küresel ekonomik gelişmeler ve çeşitli problemler dolayısıyla emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Ala, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından detayların açıklanacağını bildiren Ala, şunları kaydetti: "En önemli meselemiz milletimizin genel gelir seviyesini yükseltmektir. Ekonomideki mesafe ortadadır. Pandemi sonrası ortaya çıkan problemler ve başka sorunlar dolayısıyla emeklilerimizin sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. İyileştirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu ortaya çıkınca vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Milletimizin her kesiminin refahının artırılması boynumuzun borcudur."

"VATANDAŞIN EKONOMİK DURUMUNU İYİLEŞTİRMEK..."

Dünyadaki gelişmelerin zaman zaman ekonomik hedeflere ulaşılmasını zorlaştırdığına değinen Ala, vatandaşların ekonomik durumunu iyileştirmenin hükümetin temel politikası olmaya devam edeceğini vurguladı.