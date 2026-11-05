Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo

Prof. Dr. Sefer Şener, Haberler.com’da Serpin Alparslan’ın sunduğu Rotamız Ekonomi programına konuk oldu. Programda ABD seçimlerinin piyasalara etkisinden fon krizine, enflasyon verilerinden emekli maaşlarına kadar yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar ele alındı.

“HER 6 AYDA BİR EN DÜŞÜK AYLIĞI KONUŞMAYALIM”

Emeklilere yönelik hazırlanan ve 65 yaşını doldurmuş, prim gün sayısı ve ödediği prim tutarı yüksek emeklileri hedefleyen yeni düzenlemeyi değerlendiren Şener, en düşük emekli aylığının sürekli yukarı çekilmesinin kalıcı bir çözüm olmadığını söyledi.

Bu yaklaşımla en düşük aylık alan emekli sayısının 6-7 milyona ulaştığını belirten Şener, “Bugün 30'u konuşacağız. 6 ay sonuna geldiğinde bu sefer de diyeceğiz ki en düşük 35 olur mu? Ben de diyorum ki sorunu kökten çözelim. Bu emeklilik sistemini bakanlık yeniden yapılandırsın” dedi. En düşük aylığın 30 bin lira ve üzerine çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise “Olabilir” yanıtını verdi.

YÜKSEK PRİM ÖDEYENLER İÇİN “MAKAS” UYARISI

Yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetine dikkat çeken Şener, bir örnek verdi. 30 yıl boyunca aylık 10 bin lira prim ödeyen biriyle bin lira prim ödeyen birinin emeklilikte birbirine yakın aylık aldığını belirten Şener, “Öderken benim 10 katımı ödüyorsunuz ama alırken neredeyse bana yakın alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Düşük aylıklara yüzde 30-40 artış yapılırken yüksek aylıklara yüzde 3-5 artış yapılmasının aradaki farkı kapattığını savunan Şener, emekli aylığının ödenen primle orantılı olarak artırılması gerektiğini söyledi. Şener, bu düzenleme yapılırken mevcut emeklilerin mağdur edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

“EMEKLİ OLMAK BUGÜN AVANTAJLI DEĞİL”

Emekli olunca birçok sektörde gelirin yarı yarıya, hatta daha fazla düştüğünü belirten Şener, bu nedenle pek çok kişinin emekli olduktan sonra yeniden çalışmak zorunda kaldığını ve bir kısmının kayıt dışına yöneldiğini söyledi.

Üretici fiyat endeksine bağlı yeniden değerleme oranının yüzde 27,41 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şener, indirim yapılmaması halinde ocak ayından itibaren vergi, harç ve cezalara bu oranda zam geleceğini belirtti. Şener, “Devlet alacağında yüzde 27'lik bir oranı koyduğu zaman insanlar doğal olarak 'benim maaşıma da 27'nin üzerinde gelsin, hatta biraz refah payı olsun' diye düşünüyor. Bu gayet doğal” dedi.

ALTIN 5 BİN 400 DOLARDAN 3 BİN 800 DOLARA GERİLEMİŞTİ

Programın yapıldığı saatlerde ons altın yüzde 1,5 artışla 4 bin 125 dolardan, gram altın ise yüzde 1,6 yükselişle 6 bin 640 liradan işlem gördü. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 11, son bir yılda ise yüzde 24 değer kazandı.

Şener, altının İran’a yönelik müdahale öncesinde 5 bin 400 dolar seviyesinde olduğunu, geçen hafta ise 3 bin 800 dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Bu düşüşün temel nedeninin enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğunu belirten Şener, artan enerji fiyatlarının enflasyon beklentisini, bunun da faiz artırımlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Şener, “Faizin artması demek altın fiyatlarının, gümüş fiyatlarının gerilemesi demek. Çünkü faiz altın için bir alternatif” dedi.

“MERKEZ BANKALARI ÇIKSA DA ALIYOR, DÜŞSE DE ALIYOR”

Altının bu baskıya rağmen daha sert düşmemesinin nedeninin merkez bankalarının alımları olduğunu belirten Şener, son 3 yılda Çin başta olmak üzere Rusya, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin merkez bankalarının dolar rezervlerini azaltıp altın rezervlerini artırdığını söyledi. Şener, bazı Avrupa ülkelerinin de güvenlik kaygısıyla ABD’deki altın varlıklarını taşıdığını ileri sürdü.

“YÜKSELİŞ TRENDİNİ YENİDEN GÖREBİLİRİZ”

Altının bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmesinde Şener, enerji fiyatlarının ve faiz artırımlarının yarattığı baskının ortadan kalkması halinde yükseliş trendinin yeniden görülebileceğini söyledi. Şener, merkez bankalarının alımlarını sürdüreceğini belirterek, bu durumda altının daha önce gördüğü 5 bin 400 dolarlık seviyeyi hızlı şekilde geçmesinin mümkün olacağını öngördü.

Ancak bunun enerji fiyatlarının ne kadar sürede geri çekileceğine bağlı olduğunu vurgulayan Şener, petrol fiyatlarının önceki haftalarda 110 dolar seviyesindeyken bugün 88-90 dolar seviyelerine indiğini hatırlattı. ABD’deki ara seçim sonuçlarının, Trump’ın ticaret ve İran politikalarında geri adım atabileceği beklentisiyle enerji fiyatlarını aşağı çektiğini ve borsalarda yükselişi desteklediğini kaydetti.