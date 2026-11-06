8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler

Afyonkarahisar'in İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişiyi pompalı tüfekle katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

17 MART'TA ARACI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Edinilen bilgilere göre, zanlının 17 Mart 2026 tarihinde Afyonkarahisar kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde duran 03 ADR 900 plakalı otomobilinin gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradığı belirlendi.

ARACI PERTE ÇIKARILDI

Olayın ardından polis ekiplerine başvurarak yardım isteyen Arif Sefa Özdemir, aracının saldırı sonucu ağır hasar alarak perte çıkarıldığını beyan ettiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Zanlının geçmişteki husumetlerine ve cinayetlerin çıkış noktasına ışık tutabilecek bu detayın adli mercilerce çok yönlü olarak incelendiği bildirildi.

KATLİAMIN ARKASINDAN 11 BİN EURO ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Öte yandan Özdemir'in ilk ifadesinde, cinayetlerden önce Ahmet Uzel ile yaşadığı biçerdöver anlaşmazlığını anlattığı öğrenildi. Şüphelinin ifadesine göre geçen yıl Uzel'den 40 bin Euro karşılığında satın aldığı biçerdöver, İzmir'de tarlada çalıştığı sırada yanarak kullanılamaz hale geldi.

Uzel'in geçtiğimiz hafta kendisinden 11 bin Euro alacağını istediğini anlatan Özdemir'in, yalnızca 4 bin Euro borcu bulunduğunu savunduğu belirtildi. Taraflar arasında telefonda başlayan tartışmanın küfür ve tehditlere dönüştüğü iddia edildi.

ÖDEME İÇİN ÇAĞIRDIĞI 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Bekir ve Noman Toprak ile birlikte kente gelen Uzel, Özdemir'le Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir, yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürdü.

Şüphelinin daha sonra kaçışı sırasında 5 kişiyi daha öldürdüğü, bu cinayetlerin araç gasp etme amacıyla işlendiği iddia edildi.