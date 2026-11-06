8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Haber Videosu

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Özdemir'in aylar önce evinin önünde park halindeki aracına gece saatlerinde saldırı düzenlendiğini ve aracının kullanılamaz hale getirildiğini belirterek polise başvurduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'in İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişiyi pompalı tüfekle katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 

17 MART'TA ARACI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Edinilen bilgilere göre, zanlının 17 Mart 2026 tarihinde Afyonkarahisar kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde duran 03 ADR 900 plakalı otomobilinin gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradığı belirlendi.

ARACI PERTE ÇIKARILDI

Olayın ardından polis ekiplerine başvurarak yardım isteyen Arif Sefa Özdemir, aracının saldırı sonucu ağır hasar alarak perte çıkarıldığını beyan ettiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Zanlının geçmişteki husumetlerine ve cinayetlerin çıkış noktasına ışık tutabilecek bu detayın adli mercilerce çok yönlü olarak incelendiği bildirildi.

KATLİAMIN ARKASINDAN 11 BİN EURO ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Öte yandan Özdemir'in ilk ifadesinde, cinayetlerden önce Ahmet Uzel ile yaşadığı biçerdöver anlaşmazlığını anlattığı öğrenildi. Şüphelinin ifadesine göre geçen yıl Uzel'den 40 bin Euro karşılığında satın aldığı biçerdöver, İzmir'de tarlada çalıştığı sırada yanarak kullanılamaz hale geldi.

Uzel'in geçtiğimiz hafta kendisinden 11 bin Euro alacağını istediğini anlatan Özdemir'in, yalnızca 4 bin Euro borcu bulunduğunu savunduğu belirtildi. Taraflar arasında telefonda başlayan tartışmanın küfür ve tehditlere dönüştüğü iddia edildi.

ÖDEME İÇİN ÇAĞIRDIĞI 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Özdemir, olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Bekir ve Noman Toprak ile birlikte kente gelen Uzel, Özdemir'le Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir, yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürdü.

Şüphelinin daha sonra kaçışı sırasında 5 kişiyi daha öldürdüğü, bu cinayetlerin araç gasp etme amacıyla işlendiği iddia edildi.

Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamışİşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadıBütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Kaynak: İHA
Sefa Özdemir3. SayfaCinayetGüncelAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı
Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe’de aynı evde çıktı Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe'de aynı evde çıktı
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:59
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:04:02. #7.13#
SON DAKİKA: 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android