Fatma Betül\'ün 15 Eylül\'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, tasfiye kararını önceden bilerek hisse devri yaptığı savcılığın sevk yazısına yansırken, devir işleminden bir gün önce piyasa operasyonlarını övdüğü paylaşımı ve ardından bu mesajı gizlemesi dikkat çekti.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında detaylar belirginleşmeye devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifade veren ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklamaya sevk yazısındaki zamanlama tespitleri ile tasfiye kararı öncesinde yaptığı paylaşım öne çıktı.

5 AYDA 2 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Kaya, nisan ayında 163 milyon lira yatırdığı fondan eylül ayında 2,17 milyar liralık tutarla ayrıldı. Fonlara ilişkin resmi tasfiye kararı 17 Eylül'de alınırken, Kaya'nın hisselerini bu karardan tam bir gün önce, 16 Eylül'de elden çıkardığı saptandı. Sevk yazısında, söz konusu hisselerin borsa piyasasında satılmadığı, virman yöntemiyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına aktarıldığı bilgisi yer aldı.

SAVCILIK: TASFİYE KARARINI ÖNCEDEN BİLEREK İŞLEM YAPTI

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, hisse devrinin zamanlamasına ve organize ilişkilere vurgu yapıldı. Yazıda şu değerlendirmelere yer verildi: "Burada yapılan satış işleminin 16 Eylül tarihi olduğu, yani tasfiyeden 1 gün önce bu işlemin gerçekleştiği, belirtildiği üzere şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde oluşu, ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir."

TASFİYEDEN İKİ GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Hisse devri ve tasfiye kararından hemen önce, 15 Eylül tarihinde yapılan paylaşım yeniden dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında vatandaşların bütçesini ve piyasa işleyişini korumaya dönük adımları vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı: "Milletimizin kursağından kendi menfaatleri adına pahalı lokma geçmesi için her türlü tezgaha kalkışanlara karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir kabinemiz, haksızlığa ve hukuksuzluğa geçit vermeyen güçlü bir devletimiz var. Milletimize fiyat ve maliyet tuzakları kuranlara karşı Adalet Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyonları tebrik ediyorum."

OLAY PATLAK VERİNCE GİZLEDİ

Fon soruşturmasındaki işlemlerin, hisse devirlerinin ve 2 milyar liralık kar tablosunun gün yüzüne çıkmasının ardından, söz konusu paylaşımın gizlendiği tespit edildi.