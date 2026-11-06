Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fatma Betül\'ün 15 Eylül\'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
27 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Fatma Betül\'ün 15 Eylül\'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Haber Videosu

Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tasfiye kararından 2 gün önce yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Hisselerini devretmeden bir gün önce vatandaşların bütçesini ve piyasaların işleyişini korumaya yönelik operasyonları öven Kaya'nın bu sözleri dikkat çekti.

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, tasfiye kararını önceden bilerek hisse devri yaptığı savcılığın sevk yazısına yansırken, devir işleminden bir gün önce piyasa operasyonlarını övdüğü paylaşımı ve ardından bu mesajı gizlemesi dikkat çekti. 

 Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında detaylar belirginleşmeye devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifade veren ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklamaya sevk yazısındaki zamanlama tespitleri ile tasfiye kararı öncesinde yaptığı paylaşım öne çıktı. 

 5 AYDA 2 MİLYAR LİRALIK VURGUN 

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Kaya, nisan ayında 163 milyon lira yatırdığı fondan eylül ayında 2,17 milyar liralık tutarla ayrıldı. Fonlara ilişkin resmi tasfiye kararı 17 Eylül'de alınırken, Kaya'nın hisselerini bu karardan tam bir gün önce, 16 Eylül'de elden çıkardığı saptandı. Sevk yazısında, söz konusu hisselerin borsa piyasasında satılmadığı, virman yöntemiyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına aktarıldığı bilgisi yer aldı.

SAVCILIK: TASFİYE KARARINI ÖNCEDEN BİLEREK İŞLEM YAPTI

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, hisse devrinin zamanlamasına ve organize ilişkilere vurgu yapıldı. Yazıda şu değerlendirmelere yer verildi: "Burada yapılan satış işleminin 16 Eylül tarihi olduğu, yani tasfiyeden 1 gün önce bu işlemin gerçekleştiği, belirtildiği üzere şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde oluşu, ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir."

TASFİYEDEN İKİ GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ 

Hisse devri ve tasfiye kararından hemen önce, 15 Eylül tarihinde yapılan paylaşım yeniden dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında vatandaşların bütçesini ve piyasa işleyişini korumaya dönük adımları vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı: "Milletimizin kursağından kendi menfaatleri adına pahalı lokma geçmesi için her türlü tezgaha kalkışanlara karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir kabinemiz, haksızlığa ve hukuksuzluğa geçit vermeyen güçlü bir devletimiz var. Milletimize fiyat ve maliyet tuzakları kuranlara karşı Adalet Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyonları tebrik ediyorum."

Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı

OLAY PATLAK VERİNCE GİZLEDİ 

Fon soruşturmasındaki işlemlerin, hisse devirlerinin ve 2 milyar liralık kar tablosunun gün yüzüne çıkmasının ardından, söz konusu paylaşımın gizlendiği tespit edildi. 

CHP'li vekil, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Fatma Betül'ün tutuklanması...CHP'li vekil, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Fatma Betül'ün tutuklanması... Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandıFatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaeviİşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olunFatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesajAkın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Okurların en beğendiği yorum

“Bugün tutuklu 3 ay sonra serbest bakın buraya yazıyorum”

Tüm yorumlar (27)
Fatma Betül Sayan KayaPolitikaGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (27)

  • fightofgod29 fightofgod29:
    Bugün tutuklu 3 ay sonra serbest bakın buraya yazıyorum 26 8 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    bence 3 ay sonra konforlu bir oday atarlar,sözde hapishane... haftalardır tutuklamayıp halkı strese koyanlardan çok şey beklenmemeli bence. 11 3
    Dilaver Ceylan Dilaver Ceylan:
    Yaşanmış lari var örnek Bursa büyükşehir eski başkanı Maltepe şuan hangi gorevde 4 1
    ONUR İNAN ONUR İNAN:
    serbest bırakırlar bizim ruhunuz bile duymaz sadece bu kişi değil 3 0
  • Şaver Uzun Şaver Uzun:
    Toplum bunları görmek istemiyor insanların paralarını ödeyin 18 4 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sadece bu değil ki daha kimler vaar kimler 18 0 Yanıtla
  • gurkanh328 gurkanh328:
    editör neden bazı haberleri yoruma kapatiyorsun hani halk ozgur du burasi muz cumhuriyeti degil di 14 0 Yanıtla
    Y.K Y.K Y.K Y.K:
    Editörde korkuyor işimden olurum diye sonrada Özgür basınız diye bağırıyor?? 9 0
  • gurkanh328 gurkanh328:
    krizler uyanmasın 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Kış yüzünü gösterdi Köyler beyaza büründü Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
09:59
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:42:45. #7.12#
SON DAKİKA: Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android