Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından Ankara'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir camide cemaate hayır simidi dağıtıldığı belirtilirken, simit tezgahındaki yazıda Kaya'nın tutuklanmasına gönderme yapıldı.

SİMİT TEZGAHINA DİKKAT ÇEKEN YAZI ASILDI

Ankara'daki bir camide dağıtıldığı belirtilen hayır simitlerinin bulunduğu tezgahta, "Foncu FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simididir" ifadeleri yer aldı. Yazıda kullanılan FBSK kısaltmasıyla eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme yapıldı. Simitlerin kim tarafından dağıtıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ESKİ BAKAN FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kaya, "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kaya'nın tutuklanmasına karar verirken eşi İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCEKİ İŞLEM DOSYADA

Soruşturma dosyasında, Kaya'nın Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait OZATD hisseleriyle gerçekleştirdiği işlemler de yer aldı. Savcılığın sevk yazısına göre Kaya, Nisan 2026'da aldığı hisseleri, fonlarla ilgili tasfiye kararının verildiği 17 Eylül'den bir gün önce, 16 Eylül'de devretti.

Hisselerin borsada satılmak yerine Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla aktarıldığı ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı belirtildi. Savcılık, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle görüşmelerini ve işlem tarihini dikkate alarak tasfiye kararından önceden haberdar olduğu değerlendirmesinde bulundu.