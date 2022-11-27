Son Dakika Cami Haberleri

- 17:37 Düzce'de ağlatan cami yıkımı
Düzce'de ağlatan cami yıkımı Depremde hasar gören cami yıkıldı, muhtar duygu dolu anlar yaşadı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde depremde ağır hasar alan cami yıkıldı.
- 14:38 Düzce'de depremde ağır hasar gören yapıların yıkımı sürüyor
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri ilçesinde ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor.
- 14:36 BALIKESİR - Oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi toprağa verildi.
- 13:49 Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan imam öldü
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde devrilerek, alev alan traktörün altında kalan cami imamı Mehmet Küt, yaşamını yitirdi.
- 13:46 Havran'da sabah namazı buluşmaları camilere ilgiyi artırıyor
Balıkesir'in Havran ilçesinde, Müftülüğün öncülüğünde başlatılan sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
- 13:43 Şehit Eyyüp Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
- Şehit Eyyüp Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı Törende gözyaşları sel oldu Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
- 13:40 Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami restore edilecek
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde tarihi Ulu Cami restore edilecek.
- 12:45 Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma ve bakım çalışmaları
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mevsim şartlarına uygun ağaçlandırma ve bakım çalışmaları sürüyor.
- 12:23 Traktörün altında kalan imam hayatını kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilerek alev aldı.
- 11:57 ŞANLIURFA - Harran'da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 8 asırlık Harran Medresesi'nin avlu, kuyu ve platformu gün yüzüne çıkarıldı.
- 09:43 Enuygun.com, gastronomi rotalarını sıraladı
Seyahat sitesi Enuygun.com, gastronomi turu yapmak isteyen seyahatseverler için Türkiye'nin lezzetleriyle ünlü rotalarını sıraladı.
- Dün Dün 23:17 İbb Meclisi'nde 'Küfür' Tartışması
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde küfür tartışması yaşandı. AKP'li bir meclis üyesinin CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye küfrettiği iddia edildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, küfreden meclis üyesinden özür dilemesini istedi. Ancak AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Hançerli’ye küfredilmediğini belirterek yanlış anlamadan dolayı özür diledi.
- Dün Dün 23:02 Sosyolog Palabıyık: "Hüda-Par, ivedi olarak Cumhur İttifakı'na desteğini ilan etmelidir"
Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, bölgede etkili olan Hür Dava Partisi'nin siyasal yönelimine dikkat çekerek, "Hüda-Par, ivedi olarak Cumhur İttifakı'na olan desteğini ilan etmelidir" dedi.
- Dün Dün 21:30 İBB AK Parti Üyesi Kaynar "Deprem nedeniyle yıkılan Avcılar'daki caminin yapılması AK Parti grubunun kırmızı çizgisidir"
İBB AK Parti Üyesi Kaynar "Deprem nedeniyle yıkılan Avcılar'daki caminin yapılması AK Parti grubunun kırmızı çizgisidir" İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde geçtiğimiz yıllarda Avcılar'da deprem nedeniyle yıkılan cami hakkında konuşan AK Parti üyesi Muhammet Kaynar "Bu caminin...
- Dün Dün 21:06 İBB Meclisi'nde Çatalca Belediyesine tahsis edilmek istenen taşınmaz tartışıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, gençlerin eğitim ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle Çatalca Belediyesine tahsis edilmek istenen taşınmaz tartışmalara neden oldu.
- Dün Dün 20:37 Batman'da cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Batman'da bir camin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- Dün Dün 16:24 Yılardır Mimar Sinan'ın eserlerini büyük bir sevgiyle resmediyor
Yılardır Mimar Sinan'ın eserlerini büyük bir sevgiyle resmediyorEDİRNE Edirne'de görsel sanatlar öğretmeni yıllardır büyük bir sevgiyle Mimar Sinan'ın eserlerini sulu boya tekniği kağıda döktüğü resimleri sergiledi.
- Dün Dün 15:40 KAHRAMANMARAŞ - "Bayrak olayı"nın 103. yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş Kalesi'nden Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının göndere çekilmesinin 103. yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi.
- Dün Dün 14:20 Kahramanmaraş'ta 'Bayrak Olayı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Kahramanmaraş'ta 'Bayrak Olayı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı Maraş Milli Mücadelesinde Bayrak Olayı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi.
- Dün Dün 13:48 Twitter'ın tespit edemediği Christchurch saldırısı görüntüleri kaldırıldı
Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi, Cumartesi günü ChristChurch terör saldırısının görüntülerini Twitter'da tespit ederek kaldırılmasını sağladı.
- Dün Dün 11:55 Sığırcık kuşlarının cami çevresindeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu
Sığırcık kuşlarının cami çevresindeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu Sığırcık kuşlarının dansı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde görüntülendi.
- 27.11.2022 27 Kas 20:01 Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı
Düzce'de meydana gelen depremin ardından Cumayeri ilçesinde "acil yıkım" kararı verilen yapıların yıkımına başlandı.
- 27.11.2022 27 Kas 18:29 CEMAAT CAMİ YAPILANA KADAR ÇADIR CAMİDE İBADET YAPACAK
Düzce'de 23 Kasım 2022 saat 04.08'de meydana gelen 5,9'luk depremde 1999 yılında yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde orta hasar alan ve güçlendirme yapılan Şıralık Mahallesindeki Merkez Camii, son depremde ağır hasar alarak acil yıkılacak binalar listesinde yer aldı.
- 27.11.2022 27 Kas 17:57 Cumayeri'nde acil yıkım kararı alınan yerler yıkılıyor
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri ilçesinde 3'ü cami 23 bina için acil yıkım kararı çıktı.
- 27.11.2022 27 Kas 17:13 Tur rehberlerine Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görevli tur rehberleri ve turizm acentesi sahipleri düzenlenen gezi kapsamında geldikleri Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları tanıma imkanı buldu.
- 27.11.2022 27 Kas 13:32 Camideki yangında Kur'an-ı Kerim yanmadı
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında camideki her eşya zarar görürken Kur'an-ı Kerim yanmadı.
- 27.11.2022 27 Kas 12:56 ABD'li turist, Ayasfoya'da Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu
ABD'li turist, Ayasfoya'da Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde şehit madenciler için düzenlenen Mevlid programında Amerikalı bir turist Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
- 27.11.2022 27 Kas 12:30 Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen kent merkezindeki yapıların yıkımına başlandı.
- 27.11.2022 27 Kas 10:12 Sabah Namazı Gençlik Buluşmalarının bu haftaki konuğu İşliyen oldu
Cami-i Kebir'de Sabah Namazı Gençlik Buluşması Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in katılımıyla gerçekleşti.
- 26.11.2022 26 Kas 16:24 İmam Bakır Mahallesinde cami hizmete açıldı
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İmam Bakır Mahallesinde yapımı tamamlanan caminin açılışına katıldı.
- 26.11.2022 26 Kas 14:37 Şanlıurfa'dan kısa kısa
Eyyübiye Belediyesi sınav hazırlık merkezlerinde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor.
- 26.11.2022 26 Kas 13:06 Melikgazi'de Hafta Sonu Vezneler Açık
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; hafta sonu açık olan belediye veznesine uğrayarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 2. taksit ödemesini yaptı.
- 26.11.2022 26 Kas 12:33 Tekirdağ'da hayırsever tarafından yaptırılan Balcı Camisi törenle açıldı
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, hayırsever tarafından yaptırılan Balcı Camisi'nin açılışına katıldı.
- 26.11.2022 26 Kas 10:34 DÜZCE DEPREMİNDE HASAR GÖREN SARIDERE CAMİSİ YIKILIYOR
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, 5.9'luk depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkımına başlandı.
- 26.11.2022 26 Kas 10:19 Japonya'daki Türkler "Ayasofya" hasretiyle eski kumarhaneyi cami ve külliyeye çevirdi
Japonya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlar, satın aldıkları eski Japon kumarhanesini "Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi"ne dönüştürdü.
- 26.11.2022 26 Kas 10:02 Umreciler dualarla uğurlandı
Umreciler dualarla uğurlandı Burdur'un Gölhisar ilçesinde umreciler dualarla uğurlandılar.
- 25.11.2022 25 Kas 19:48 Deprem bölgesinde ilk yıkım: Hüzünlü gözlerle çalışmaları izlediler
Deprem bölgesinde ilk yıkım: Hüzünlü gözlerle çalışmaları izlediler Karar sonrası 34 yıllık camide yıkım işlemleri başladı Köy halkından Abdulkadir Akbaş: "Burada bayramlaşma olurdu, fotoğraflar anı olarak kaldı" "Caminin yıkılması üzücü bir şey köyümüzün hatıraları var" Merkez üstü...
- 25.11.2022 25 Kas 19:42 Başkan Şahiner'in ayak bileği kırıldı
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, mesai sonrası evine yürüyerek giderken ayağının burkulması sonucu bileğinde kırık meydana geldi.
- 25.11.2022 25 Kas 19:30 651 yıldır ayakta olan Artuklu eseri dikkat çekiyor
651 yıldır ayakta olan Artuklu eseri dikkat çekiyor Latifiye Cami taç kapısı günümüze kadar en iyi şekilde korunarak ulaştı 651 yıldır ayakta olan Latifiye Cami taç kapsı günümüze kadar en iyi şekilde korunarak ulaşmış olmasıyla dikkat çekiyor.
- 25.11.2022 25 Kas 18:59 Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin "28 Şubat mağduriyeti" üzerinden devlete hakaret edildiğini iddia etmesi üzerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Şahsi bir hata varsa söyleyebilirsiniz, bütün bir partiyi böyle itham etmek, milleti dikkate almamak demektir.
- 25.11.2022 25 Kas 18:57 Deprem bölgesinde ilk yıkım: Hüzünlü gözlerle çalışmaları izlediler
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım çalışmaları başladı.
- 25.11.2022 25 Kas 18:53 Bitlis'te STK'lerden "Aileni koru, ifsada dur de" açıklaması
Bitlis Medeniyet ve Eğitime Destek Platformları ile Türkiye Aile Meclisi üyeleri "Aileni koru, ifsada dur de" temasıyla basın açıklaması yaptı.
- 25.11.2022 25 Kas 17:52 İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı şehirlerde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı iddia edildi.
- 25.11.2022 25 Kas 17:24 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bütün çabalarımız Türkiye'yi daha ileriye taşıma mücadelesidir"
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bütün çabalarımız Türkiye'yi daha ileriye taşıma mücadelesidir" "Terörle mücadelemizi bir insanlık vazifesi olarak sürdüreceğiz" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil onun da üstünde terörün...
- 25.11.2022 25 Kas 17:09 Batman'da cami inşaatındaki iskelenin çökmesiyle 1 işçi öldü, 19 işçi yaralandı
Batman'da bir camin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 19 işçi yaralandı.
- 25.11.2022 25 Kas 16:36 CAMİ İNŞAATINDA İSKELENİN ALTINDA KALAN YARALILARDAN 1'İ KURTARILAMADI
Batman'da yapımı devam camide iskele çökmesiyle ilgili valilikten yapılan açıklamada, Gültepe Mahallesinde yapımı devam eden camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana gelmiştir.
- 25.11.2022 25 Kas 16:06 BATMAN'DA CAMİ İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ: 14 YARALI
BATMAN'da yapımı devam camide iç iskelenin çökmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
- 25.11.2022 25 Kas 16:03 Tabanca ile vurulan fırıncı son yolculuğuna uğurlandı
Tabanca ile vurulan fırıncı son yolculuğuna uğurlandı Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden fırıncı son yolculuğuna uğurlandı.
- 25.11.2022 25 Kas 16:01 Atila Sertel: "Basın Kartının Sadece Rengini Değiştirmediler.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; basın kartıyla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekti. Sertel, “Basın kartının sadece rengini değiştirmediler. Sarı basın kartını turkuaz yaptılar. Ama asıl yaptıkları, istediklerine basın kartını verdikleri ve gerçekten gazetecilik yapan ancak muhalif duruşlarıyla bilinen ya da değişik nedenlerle fişlenen kişilerin basın kartlarını vermemek” dedi.
- 25.11.2022 25 Kas 16:00 Elazığ'da tarihi Ahmet Bey Camisi'nde restorasyon çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı
Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 500 yıllık Ahmet Bey Camisi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.