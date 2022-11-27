Son Dakika Cami Haberleri

17:37 Düzce'de ağlatan cami yıkımı Düzce'de ağlatan cami yıkımı Depremde hasar gören cami yıkıldı, muhtar duygu dolu anlar yaşadı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde depremde ağır hasar alan cami yıkıldı.

14:38 Düzce'de depremde ağır hasar gören yapıların yıkımı sürüyor Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri ilçesinde ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor.

13:49 Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan imam öldü SAKARYA'nın Hendek ilçesinde devrilerek, alev alan traktörün altında kalan cami imamı Mehmet Küt, yaşamını yitirdi.

13:43 Şehit Eyyüp Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı - Şehit Eyyüp Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı Törende gözyaşları sel oldu Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

12:45 Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma ve bakım çalışmaları Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mevsim şartlarına uygun ağaçlandırma ve bakım çalışmaları sürüyor.

12:23 Traktörün altında kalan imam hayatını kaybetti Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilerek alev aldı.

11:57 ŞANLIURFA - Harran'da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 8 asırlık Harran Medresesi'nin avlu, kuyu ve platformu gün yüzüne çıkarıldı.

09:43 Enuygun.com, gastronomi rotalarını sıraladı Seyahat sitesi Enuygun.com, gastronomi turu yapmak isteyen seyahatseverler için Türkiye'nin lezzetleriyle ünlü rotalarını sıraladı.

23:17 İbb Meclisi'nde 'Küfür' Tartışması İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde küfür tartışması yaşandı. AKP'li bir meclis üyesinin CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye küfrettiği iddia edildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, küfreden meclis üyesinden özür dilemesini istedi. Ancak AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Hançerli’ye küfredilmediğini belirterek yanlış anlamadan dolayı özür diledi.

23:02 Sosyolog Palabıyık: "Hüda-Par, ivedi olarak Cumhur İttifakı'na desteğini ilan etmelidir" Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, bölgede etkili olan Hür Dava Partisi'nin siyasal yönelimine dikkat çekerek, "Hüda-Par, ivedi olarak Cumhur İttifakı'na olan desteğini ilan etmelidir" dedi.

21:30 İBB AK Parti Üyesi Kaynar "Deprem nedeniyle yıkılan Avcılar'daki caminin yapılması AK Parti grubunun kırmızı çizgisidir" İBB AK Parti Üyesi Kaynar "Deprem nedeniyle yıkılan Avcılar'daki caminin yapılması AK Parti grubunun kırmızı çizgisidir" İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde geçtiğimiz yıllarda Avcılar'da deprem nedeniyle yıkılan cami hakkında konuşan AK Parti üyesi Muhammet Kaynar "Bu caminin...

21:06 İBB Meclisi'nde Çatalca Belediyesine tahsis edilmek istenen taşınmaz tartışıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, gençlerin eğitim ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle Çatalca Belediyesine tahsis edilmek istenen taşınmaz tartışmalara neden oldu.

16:24 Yılardır Mimar Sinan'ın eserlerini büyük bir sevgiyle resmediyor Yılardır Mimar Sinan'ın eserlerini büyük bir sevgiyle resmediyorEDİRNE Edirne'de görsel sanatlar öğretmeni yıllardır büyük bir sevgiyle Mimar Sinan'ın eserlerini sulu boya tekniği kağıda döktüğü resimleri sergiledi.

13:48 Twitter'ın tespit edemediği Christchurch saldırısı görüntüleri kaldırıldı Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi, Cumartesi günü ChristChurch terör saldırısının görüntülerini Twitter'da tespit ederek kaldırılmasını sağladı.

11:55 Sığırcık kuşlarının cami çevresindeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu Sığırcık kuşlarının cami çevresindeki görüntüsü görsel şölen oluşturdu Sığırcık kuşlarının dansı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde görüntülendi.

20:01 Cumayeri'nde depremde ağır hasar gören yapıların yıkımına başlandı Düzce'de meydana gelen depremin ardından Cumayeri ilçesinde "acil yıkım" kararı verilen yapıların yıkımına başlandı.

18:29 CEMAAT CAMİ YAPILANA KADAR ÇADIR CAMİDE İBADET YAPACAK Düzce'de 23 Kasım 2022 saat 04.08'de meydana gelen 5,9'luk depremde 1999 yılında yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde orta hasar alan ve güçlendirme yapılan Şıralık Mahallesindeki Merkez Camii, son depremde ağır hasar alarak acil yıkılacak binalar listesinde yer aldı.

17:57 Cumayeri'nde acil yıkım kararı alınan yerler yıkılıyor Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri ilçesinde 3'ü cami 23 bina için acil yıkım kararı çıktı.

17:13 Tur rehberlerine Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanları tanıtıldı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görevli tur rehberleri ve turizm acentesi sahipleri düzenlenen gezi kapsamında geldikleri Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları tanıma imkanı buldu.

13:32 Camideki yangında Kur'an-ı Kerim yanmadı Kahramanmaraş'ta çıkan yangında camideki her eşya zarar görürken Kur'an-ı Kerim yanmadı.

12:56 ABD'li turist, Ayasfoya'da Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu ABD'li turist, Ayasfoya'da Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde şehit madenciler için düzenlenen Mevlid programında Amerikalı bir turist Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

12:30 Düzce'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen kent merkezindeki yapıların yıkımına başlandı.

10:12 Sabah Namazı Gençlik Buluşmalarının bu haftaki konuğu İşliyen oldu Cami-i Kebir'de Sabah Namazı Gençlik Buluşması Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in katılımıyla gerçekleşti.

16:24 İmam Bakır Mahallesinde cami hizmete açıldı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İmam Bakır Mahallesinde yapımı tamamlanan caminin açılışına katıldı.

14:37 Şanlıurfa'dan kısa kısa Eyyübiye Belediyesi sınav hazırlık merkezlerinde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor.

13:06 Melikgazi'de Hafta Sonu Vezneler Açık Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; hafta sonu açık olan belediye veznesine uğrayarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 2. taksit ödemesini yaptı.

10:34 DÜZCE DEPREMİNDE HASAR GÖREN SARIDERE CAMİSİ YIKILIYOR DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, 5.9'luk depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkımına başlandı.

10:02 Umreciler dualarla uğurlandı Umreciler dualarla uğurlandı Burdur'un Gölhisar ilçesinde umreciler dualarla uğurlandılar.

19:48 Deprem bölgesinde ilk yıkım: Hüzünlü gözlerle çalışmaları izlediler Deprem bölgesinde ilk yıkım: Hüzünlü gözlerle çalışmaları izlediler Karar sonrası 34 yıllık camide yıkım işlemleri başladı Köy halkından Abdulkadir Akbaş: "Burada bayramlaşma olurdu, fotoğraflar anı olarak kaldı" "Caminin yıkılması üzücü bir şey köyümüzün hatıraları var" Merkez üstü...

19:42 Başkan Şahiner'in ayak bileği kırıldı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, mesai sonrası evine yürüyerek giderken ayağının burkulması sonucu bileğinde kırık meydana geldi.

19:30 651 yıldır ayakta olan Artuklu eseri dikkat çekiyor 651 yıldır ayakta olan Artuklu eseri dikkat çekiyor Latifiye Cami taç kapısı günümüze kadar en iyi şekilde korunarak ulaştı 651 yıldır ayakta olan Latifiye Cami taç kapsı günümüze kadar en iyi şekilde korunarak ulaşmış olmasıyla dikkat çekiyor.

18:59 Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin "28 Şubat mağduriyeti" üzerinden devlete hakaret edildiğini iddia etmesi üzerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Şahsi bir hata varsa söyleyebilirsiniz, bütün bir partiyi böyle itham etmek, milleti dikkate almamak demektir.

18:57 Deprem bölgesinde ilk yıkım: Hüzünlü gözlerle çalışmaları izlediler Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım çalışmaları başladı.

18:53 Bitlis'te STK'lerden "Aileni koru, ifsada dur de" açıklaması Bitlis Medeniyet ve Eğitime Destek Platformları ile Türkiye Aile Meclisi üyeleri "Aileni koru, ifsada dur de" temasıyla basın açıklaması yaptı.

17:52 İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı şehirlerde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı iddia edildi.

17:24 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bütün çabalarımız Türkiye'yi daha ileriye taşıma mücadelesidir" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bütün çabalarımız Türkiye'yi daha ileriye taşıma mücadelesidir" "Terörle mücadelemizi bir insanlık vazifesi olarak sürdüreceğiz" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil onun da üstünde terörün...

16:36 CAMİ İNŞAATINDA İSKELENİN ALTINDA KALAN YARALILARDAN 1'İ KURTARILAMADI Batman'da yapımı devam camide iskele çökmesiyle ilgili valilikten yapılan açıklamada, Gültepe Mahallesinde yapımı devam eden camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana gelmiştir.

16:03 Tabanca ile vurulan fırıncı son yolculuğuna uğurlandı Tabanca ile vurulan fırıncı son yolculuğuna uğurlandı Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden fırıncı son yolculuğuna uğurlandı.