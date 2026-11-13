Kilis'te depremde hasar gören üç cami, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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Kilis'te depremde hasar gören üç cami, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı

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Kilis\'te depremde hasar gören üç cami, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı
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Kilis\'te depremde hasar gören üç cami, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı
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Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hasar gören Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camilerinde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Camiler yeniden ibadete açılırken Vali Ömer Kalaylı, kentte depremde 22 vakıf eserinin hasar gördüğünü ve 14 caminin restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hasar gören Akcurun Camii, Cüneyne Camii ve Pirlioğlu Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından camiler yeniden ibadete açıldı.

Açılış programında konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, üç caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Kilis'te bulunduğunu belirterek, 6 Şubat depremlerinde tarihi eserlerin ciddi hasar gördüğünü ifade etti. Aksu, vakıf gelirleriyle eserlerin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki vakıf eserleri ve camilerin de hasar gördüğünü belirtti. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için çalışma başlatıldığını ifade eden Kalaylı, Cumhurbaşkanının himayelerinde vatandaşların sağlam ve modern konutlara ulaşması için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kilis'te depremde 22 vakıf eserinin hasar gördüğünü, bunlardan 20'sinin cami olduğunu aktaran Kalaylı, bugüne kadar 14 caminin restorasyonunun tamamlandığını, geriye 6 caminin kaldığını ve bu camilerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

CAMİLERDE DUALAR EDİLDİ

Konuşmaların ardından açılışı yapılacak camilerde dualar edildi. Akcurun Camii, Cüneyne Camii ve Pirlioğlu Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte programa katılan protokol ve vatandaşlar cuma namazını kıldı.

Restorasyonu tamamlanan camilerde yapılan çalışmalar kapsamında, 17. yüzyılda inşa edilen Pirlioğlu Camii'nde deprem sonrası güçlendirme çalışmalarının yanı sıra çatı, taş ve ahşap yenilemeleri gerçekleştirildi.

Depremde ağır hasar alan Cüneyne Camii'nin duvarları, çatısı ve minaresi yenilenerek güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 1583 yılında inşa edilen Akcurun Camii'nde ise depremde yıkılan bölümler yeniden yapıldı, kubbe, tonoz ve minaresinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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