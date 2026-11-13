Müge Bayır'ın ek ifadesinde Sarıgül'den korktuğu ve 149 bin lira aldığı öne sürüldü

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır'ın ek ifadesi ortaya çıktı.

"MUSTAFA SARIGÜL'DEN KORKTUĞUM İÇİN TELEFONLARINI AÇTIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır'ın verdiği ek ifadeye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Serbest bırakılmasının ardından Mustafa Sarıgül'ün kendisiyle yeniden iletişime geçtiğini öne süren Bayır, Sarıgül'ün hem kendisini hem de ablasını çok sayıda kez aradığını belirtti.

Aramaların Sarıgül'e ait olduğunu söylediği bir numaradan ve sonu 62 62 ile biten başka bir numaradan yapıldığını iddia eden Bayır, "Mustafa Sarıgül'den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi.

Bayır, telefon görüşmelerinden birinde Sarıgül'ün ağlayarak "Biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu?" dediğini de ileri sürdü.

"ÜÇ İSİM ARACILIĞIYLA BANA ULAŞTILAR"

Müge Bayır, Mustafa Sarıgül ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişilerin de kendisiyle iletişime geçtiğini iddia etti.

Bayır, "Daha sonra ise Mustafa Sarıgül'ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar ve Mustafa Sarıgül'ün kötü durumda olduğunu, onun bilgileriyle aradıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

"EVİNE DAVET EDİLDİM, 149 BİN LİRA GÖNDERİLDİ"

İfadesinde Sarıgül'ün İstanbul Etiler'deki Platin Konutları'nda bulunan evine gittiğini de anlatan Bayır, burada akşam yemeğine davet edildiğini belirtti.

Bayır, daha sonra Emin Eres tarafından kendisine yaklaşık 149 bin lira para gönderildiğini öne sürdü.

Söz konusu paranın hangi amaçla gönderildiğine ilişkin aktarılan ifade bölümünde ayrıntılı bilgi yer almadı.

"PARA ALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Mustafa Sarıgül ve çevresindeki kişilerle yeniden iletişim kurduğu için pişman olduğunu söyleyen Müge Bayır, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişimde bulunduğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül'ün ikametine ablam Gökcen Bayır gelmedi. Diyeceklerim bundan ibarettir."

Bayır'ın ifadelerinde yer alan iddialara ilişkin Mustafa Sarıgül'ün veya adı geçen diğer kişilerin bu yeni beyanlara yönelik açıklaması henüz aktarılmadı.