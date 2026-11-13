Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun çocuklara silah kullanımını özendirdiği ve indirimli silah alımına yönlendirdiği belirtilen paylaşımı üzerine harekete geçti. Bakanlığın başvurusu sonucunda söz konusu paylaşıma erişim engeli getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun çocukları silah kullanımına özendirdiği belirtilen sosyal medya paylaşımı üzerine harekete geçti. Havalı tüfek tanıtımı ve indirimli silah satın almaya yönelik yönlendirmeler içeren paylaşım hakkında erişim engeli kararı verildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı incelemeye aldı. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, paylaşımda çocuklara silah kullanımını özendiren ifadelerin bulunduğu ve havalı tüfek tanıtımına yer verildiği belirtildi. İçerikte ayrıca indirimli silah satın alınmasına yönelik yönlendirmelerin bulunduğu tespit edildi. Bakanlık, çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle paylaşım hakkında hukuki süreç başlattı.

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

PAYLAŞIMA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bakanlık, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulundu. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından söz konusu paylaşım hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN UZMANLARA UYARI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerinin korunmasının temel öncelikler arasında bulunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Çocukların üstün yararını gözetmek, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumak, onları şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutmak temel önceliklerimiz arasındadır."

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada, özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların paylaşımlarında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Çocukları şiddete ve silah kullanımına yönlendirebilecek içeriklere karşı mücadelenin devam edeceğini belirten Bakanlık, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Çocuklara silah kullanımını özendiren ve şiddeti normalleştiren içeriklere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Onun fikirlerini takanmi vardi zaten.kadın diyor haddini aşanmış.bu ulkenin kadınını nasıl genellersin öp başına koy.ayırmış kafada kadın erkek.insan diyemeyen genelleme yapan psikolog olmus.kim dinlesin. 1 0 Yanıtla
  • ufo ufo:
    devlet silah dağıttıda ölen insanların canımı önemsendi de şimdi özendirme varmımış vay vay 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı! Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:25:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android