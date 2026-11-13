İstanbul\'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, eskort ilanları üzerinden müşteri temin ederek fuhuştan gelir elde ettiği belirlenen organizasyona yönelik çalışma başlattı.

Emniyetin tespitlerine göre şüpheliler, kadınların fotoğraflarını, konumlarını ve ücret bilgilerini WhatsApp gruplarında paylaşarak müşteri taleplerini yönetti. Organizasyonun saha faaliyetlerinde görev alan kişilerin ise kadınları sivil araçlarla otel, rezidans ve farklı adreslere götürdükleri belirlendi.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT EDİP FUHŞA ZORLAMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin kadınlarla duygusal ilişki kurarak özel görüntülerini elde ettikleri ve bu görüntüleri şantaj amacıyla kullandıkları öne sürüldü. Organizasyondan ayrılmak isteyen kadınların, özel görüntülerinin ailelerine gönderileceği tehdidiyle baskı altında tutulduğu ve fuhşa zorlandığı tespit edildi.

MÜŞTERİLERİ DE ŞANTAJLA HEDEF ALMIŞLAR

Şüphelilerin yalnızca kadınları değil, kendileriyle iletişime geçen müşterileri de hedef aldığı belirlendi. Organizasyon üyelerinin müşterilerin kimlik ve aile bilgilerine ulaştıkları, yazışmalar ve özel görüntüler üzerinden tehditte bulunarak ek para istedikleri tespit edildi.

Öte yandan organizasyonun uyuşturucu madde faaliyetleriyle de bağlantılı olduğunun belirlendiği bildirildi.

PARALARI FARKLI BANKA HESAPLARINDA TOPLAMIŞLAR

Polisin yaptığı incelemelerde, fuhuştan elde edilen gelirlerin farklı kişilere ait banka hesapları ve IBAN numaraları üzerinden toplandığı ortaya çıktı.

Toplanan paraların daha sonra organizasyon üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi.

7 İLÇEDE 13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul'un 7 ilçesinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda organizasyonun yönetimi, müşteri temini ve saha faaliyetlerinde görev aldıkları belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda mağdur kadının da kurtarıldığı bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 SIM kart, 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 1 pompalı tüfek ve 24 tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.