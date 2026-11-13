Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi - Son Dakika
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Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

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Kuzey Kore\'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi
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Kuzey Kore, 1948'de kuruluşundan bu yana ilk kez ulusal bayrağının ölçülerinde değişikliğe gitti. Anayasa değişikliğiyle ülke bayrağının en-boy oranı yeniden belirlenirken, kırmızı yıldız ve renklerden oluşan temel tasarım korundu. Kim Jong-un yönetiminin aldığı tarihi karar, ülkenin yeni ulusal kimlik oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore, yaklaşık 78 yıldır kullanılan ulusal bayrağının ölçülerini değiştirmek için anayasasında düzenlemeye gitti.

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansının 13 Kasım 2026 tarihli haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi tanıtım platformu Naenara'da yayımlanan güncellenmiş anayasanın 166. maddesinde bayrağın yeni ölçüleri açıklandı.

Daha önce yüksekliğinin genişliğine oranı 1'e 2 olan bayrakta bu oran 1'e 1,65 olarak değiştirildi. Böylece bayrağın yüksekliği aynı tutulduğunda genişliği eski tasarıma göre kısaltılmış oldu.

Söz konusu düzenleme, Kuzey Kore'nin 1948'de kurulmasından bu yana bayrağın en-boy oranında yapılan ilk değişiklik olarak kayıtlara geçti.

KIRMIZI YILDIZ VE RENKLER KORUNDU

Yeni düzenlemede bayrağın temel tasarım unsurlarına dokunulmadı. Ortadaki geniş kırmızı şerit, üst ve alt kısımlardaki beyaz ve mavi şeritler ile beyaz daire içerisindeki kırmızı beş köşeli yıldız korundu.

Kuzey Kore'nin resmi açıklamalarına göre bayraktaki kırmızı renk, Japon sömürge yönetimine karşı mücadele edenlerin döktüğü kanı temsil ediyor. Beyaz daire ve şeritler, halkın ülke yönetimine ve iktidardaki İşçi Partisine bağlılığını simgelerken mavi şeritler ise bağımsızlık, barış ve dayanışma anlayışını ifade ediyor.

Kuzey Kore üzerine yayın yapan NK News, yeni bayrakta beyaz şeritlerin de önceki tasarıma göre daha kalın göründüğünü aktardı.

KİM JONG-UN'UN YENİ DÖNEM HAMLESİ OLARAK YORUMLANDI

Bayrağın ölçülerinin değiştirilmesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin ulusal kimliğini kendi yönetim anlayışı doğrultusunda yeniden şekillendirme girişimleriyle ilişkilendirildi.

Kim Jong-un yönetimi, son yıllarda Güney Kore ile birleşme hedefinden uzaklaşarak iki ülkeyi birbirinden ayrı ve düşman devletler olarak tanımlayan bir politika benimsedi.

Bu süreçte Kuzey Kore'nin milli marşında da değişikliğe gidilmiş, Kore Yarımadası'nın tamamını ifade eden bazı sözler değiştirilmişti.

Uzmanlar, bayrağın temel sembollerinin korunmasına rağmen ölçülerinin değiştirilmesini, Kim Jong-un dönemine özgü yeni bir devlet kimliği oluşturma çabasının devamı olarak değerlendiriyor.

DEĞİŞİKLİĞİN RESMİ GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Kuzey Kore yönetimi, bayrağın en-boy oranının neden değiştirildiğine ilişkin ayrıntılı bir gerekçe paylaşmadı.

Bununla birlikte ülkenin kuruluşundan bu yana korunan ölçülerin değiştirilmesi, Kuzey Kore'nin devlet sembollerine yönelik son yıllardaki düzenlemelerinin yeni bir halkası olarak görülüyor.

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