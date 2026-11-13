Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Kıraç, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konser öncesinde çocukları Iraz Elif ve Çağrı Manas ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarının müziğe ilgi duymasıyla ilgili konuşan ünlü sanatçı, onların sanatla ilgilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ÇOCUKLARIYLA İLK KEZ KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Uzun yıllardır müzik dünyasında yer alan Kıraç, konser öncesinde bu kez çocuklarıyla birlikte objektiflere poz verdi. Kızı Iraz Elif ve oğlu Çağrı Manas'ın da müzikle ilgilendiğini anlatan sanatçı, çocuklarının kendi yollarını çizmesinden memnun olduğunu söyledi.

"ONLARIN SANATLA UĞRAŞMASINDAN MUTLUYUM"

Çocuklarının müziğe olan ilgisi hakkında konuşan Kıraç, kızının bir projede seslendirdiği şarkıyı evde de söylediğini belirtti.

Ünlü sanatçı, "Kızım Haysiyet'te söylediği şarkıyı bize söyler. Ben onların müzikle, sanatla güzel şeylerle uğraşmasından mutluyum" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE BABALARIYLA AYNI PROJEDE YER ALMIŞLARDI

Kıraç'ın çocukları daha önce de babalarıyla birlikte sanatsal çalışmalarda yer aldı. Sanatçı, 2018 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir klip hazırlamıştı. Iraz Elif ve Çağrı Manas'ın Muammer Sun'a ait şiiri okuduğu çalışmada Kıraç da müziğiyle çocuklarına eşlik etmişti.

Çağrı Manas, 2023 yılında Kocaeli'de düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde de babasıyla aynı sahneyi paylaşmış ve Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin?" şiirini okumuştu.

AJDA PEKKAN'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Konser öncesindeki açıklamalarında sahne performansını korumak için spor yapmanın önemine de değinen 54 yaşındaki Kıraç, Ajda Pekkan'ı örnek gösterdi.

Kıraç, "Sahne işi yapıyorsanız spor yapmanız şart. Bana değil Ajda Pekkan'a bakın, Ajda hanım sırf estetik değil 80 yaşında hala spor yapıyor" dedi.