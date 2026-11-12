Bütçe komisyonunda tansiyon: Bakan Tekin'in sözleri kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bütçe komisyonunda tansiyon: Bakan Tekin'in sözleri kameraya yansıdı

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Bütçe komisyonunda tansiyon: Bakan Tekin\'in sözleri kameraya yansıdı
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Bütçe komisyonunda tansiyon: Bakan Tekin\'in sözleri kameraya yansıdı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 bütçesi görüşülürken Bakan Yusuf Tekin ile Yeni Parti milletvekilleri arasında mal alımlarına ilişkin iddialar yüzünden tartışma çıktı. Tekin, “Yalancısın, ahlaksız bir yalancısın.” diyerek karşılık verdi. Tartışma uzayınca oturuma ara verildi.

Bakan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin iddialarına sert tepki gösterdi. Bakan Tekin'in kullandığı ifadeler, toplantıdaki tartışmanın en dikkat çekici anı oldu.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE SÖZLÜ TARTIŞMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin ele alındığı görüşmeler sırasında Bakan Yusuf Tekin ile Yeni Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre tartışma, milletvekillerinin Bakan Tekin'e yönelttiği iddiaların ardından başladı. Bakan Yusuf Tekin, kendisine yöneltilen iddialara sert ifadelerle karşılık verdi. Görüşmelerde kaydedilen görüntülerde toplantı salonundaki hareketlilik ve katılımcılar arasındaki karşılıklı konuşmalar dikkat çekti. Tartışmanın hangi iddia üzerine başladığına ilişkin ise verilen bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.

Bütçe komisyonunda tansiyon: Bakan Tekin'in sözleri kameraya yansıdı

"YALANCISIN, AHLAKSIZ BİR YALANCISIN"

Görüşmeler sırasında yaşanan tartışmanın en dikkat çekici bölümü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e atfedilen sözler oldu. Bakan Tekin, milletvekillerinin iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Yalancısın, ahlaksız bir yalancısın.” Bakanın bu çıkışı, bütçe görüşmelerindeki sözlü gerilimin boyutunu ortaya koydu. Sözlerin hangi milletvekiline yöneltildiği ve tartışmanın öncesinde neler söylendiği ise aktarılan bilgilerde netleşmedi.

TARTIŞMANIN NEDENİ MAL ALIMINA İLİŞKİN İDDİALAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın mal alımlarına ilişkin iddiaları tartışmaya neden oldu. Özçağdaş, Sayıştay'ın mal alımında usulsüzlük tespit ettiği ancak gerekli işlemlerin yapılmadığı yönünde iddiada bulundu. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in bu iddialara yanıt verdiği sırada Özçağdaş itiraz etti. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan Bakan Tekin, Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) gelen bir yazıyı gerekçe göstererek Özçağdaş'ın açıklamalarına karşı çıktı. 

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE OTURUMA ARA VERİLDİ

Bakan Tekin ile milletvekili arasındaki sözlü tartışmanın uzaması üzerine oturumu yöneten AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, görüşmelere ara verdi. Aranın ardından komisyon çalışmalarına devam edildi. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin görüşmeler, yaşanan tartışmanın ardından yeniden başladı.

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