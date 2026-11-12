Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu - Son Dakika
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Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu

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Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
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9 yorum
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Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
Haber Videosu

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayın ardından bölgeye onlarca polis aracı sevk edilirken, polis teşkilatının ilk açıklamasında saldırıda en az 4 kişinin vurulduğu ifade edildi.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İhbarların ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Washington eyaletinde Beyaz Saray’a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. 

FBI AJANLARI DA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik kordonu oluşturduğu ve FBI ajanlarının da destek vermek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği çevrede incelemeler sürerken, polis "Evinizden çıkmayın" uyarısı yaptı.

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Okurların en beğendiği yorum

“sarı yaşıyormu acaba”

Tüm yorumlar (9)
Amerika Birleşik DevletleriBeyaz SarayWashingtonGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    sarı yaşıyormu acaba 10 0 Yanıtla
    osman şahin osman şahin:
    ALLAH KORUSUN SARIYI 0 3
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    o dünya lideri sen kendine dikkat et 1 0
  • E Ş E Ş:
    Yükle oradan 2 füze 5 bomba, sarı kafa İran'a demokrasi götürecek yine. 2 0
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    TEUMPIN BİR PLANIDIR 0 0 Yanıtla
  • Alper Can Alper Can:
    Makarnacilar simdi gelir olayi cozer 0 0
  • Erdal ÇELEBİ Erdal ÇELEBİ:
    Kendileri yapmıştır. İran'a saldırmak için bahane olabilir. Aynı 11 Eylül gibi. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu - Son Dakika
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