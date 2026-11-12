Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayın ardından bölgeye onlarca polis aracı sevk edilirken, polis teşkilatının ilk açıklamasında saldırıda en az 4 kişinin vurulduğu ifade edildi.
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İhbarların ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Washington eyaletinde Beyaz Saray’a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
FBI AJANLARI DA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik kordonu oluşturduğu ve FBI ajanlarının da destek vermek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Silahlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği çevrede incelemeler sürerken, polis "Evinizden çıkmayın" uyarısı yaptı.
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