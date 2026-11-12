Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı ilk dört maçtan puan çıkaramayan milliler, İzmir'de taraftarı önünde galibiyet arayacak. Karşılaşma, teknik direktör Sergen Yalçın'ın milli takımın başındaki ilk sınavı olacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenirken, dördüncü hakem Mirel Turkes olacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Merih, Ozan, Eren, Orkun, Hakan, Oğuz, Arda, Barış, Enes.

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.

SERGEN YALÇIN İLK SINAVINA ÇIKIYOR

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın, ilk karşılaşmasına Belçika karşısında çıkacak. Deneyimli teknik adam, grupta henüz puanı bulunmayan millilerle ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye, gruptaki ilk dört maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Belçika ise Türkiye'yi sahasında 3-0 mağlup ederken, deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Belçika, Fransa karşısında ise sahasında 1-0 ve deplasmanda 4-1'lik yenilgiler aldı.

ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER GERİ DÖNÜYOR

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika karşılaşmasında yeniden forma giyebilecek. İki futbolcunun dönüşüyle birlikte Sergen Yalçın'ın hücum hattındaki seçenekleri artacak.

Öte yandan İtalya maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, Belçika karşısında görev yapamayacak.

ARAL ŞİMŞİR KADRODAN ÇIKARILDI

Milli takımın aday kadrosunda bulunan Aral Şimşir, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcunun Belçika ve Fransa karşılaşmalarında forma giymesinin uygun görülmediğini ve tedavisine kulübünde devam edeceğini açıkladı.

MİLLİLER SON MAÇTA FRANSA'YA KONUK OLACAK

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak. Grubun diğer beşinci hafta mücadelesinde ise İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek.