Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım\'da sakatlık depremi

Ferudun Ozmen:

Niye bu kadar heyecan yaratıyorsunuz ki gereksiz iki maçta da alınacak sonuç belli geldiğimiz yere B ligine geri döneceğiz Romanya Macaristan Gürcistan ile oynar kazanır yere göğe sığdıramayız bizim çocukları olur biter.