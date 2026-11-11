Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz

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Emre Belözoğlu\'ndan iddialı sözler: Galatasaray\'ı geçeriz
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14 yorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından futbolcularına yaptığı konuşmada şampiyonluk mesajı verdi. Galatasaray ile aralarındaki 9 puanlık farka rağmen iddiasını ortaya koyan Belözoğlu'nun, "Biz kendimiz gibi oynadığımız sürece kazanırız ve Galatasaray'ı da geçeriz. Puan farkının ne kadar olduğunun hiç önemi yok." dediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Liverpool galibiyetinin ardından ligde de farklı bir sonuç elde eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

SOYUNMA ODASINDA FUTBOLCULARA SESLENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, 5 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, Çorum FK karşılaşmasının ardından oyuncularını tebrik etti. Takımın son iki maçta ortaya koyduğu performansa dikkat çeken 46 yaşındaki teknik adam, futbolcularından kendilerine güvenmelerini istedi.

Belözoğlu'nun konuşmasında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Kendinize inandığınızda neler yaptığınızı son iki maçta gördünüz ve herkese de gösterdiniz. Yeni bir dönemin sayfalarını açıyoruz. Bunu yaparken de giydiğimiz formanın önemini ve kalbi bizimle atan milyonları asla unutmayın. Oynadığımız oyunda eksikler var mı evet ama kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu ben biliyorum ve aranızda unutanlar varsa onlar da hatırlasın."

"GALATASARAY'I DA GEÇERİZ"

Futbolcularına şampiyonluk yarışından kopmadıkları mesajını veren Emre Belözoğlu, ezeli rakipleri Galatasaray ile aralarındaki puan farkına da değindi.

Belözoğlu'nun, "Biz kendimiz gibi oynadığımız sürece kazanırız ve Galatasaray'ı da geçeriz. Puan farkının ne kadar olduğunun hiç önemi yok." sözleriyle oyuncularını motive ettiği belirtildi.

GALATASARAY İLE ARASINDA 9 PUAN VAR

Süper Lig'de 11. haftanın ardından Galatasaray 28 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe, 19 puanla 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, liderin 9 puan gerisinde bulunmasına rağmen milli ara öncesinde elde ettiği üst üste galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını korumayı hedefliyor.

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Okurların en beğendiği yorum

“sizin en büyük hatanız bir maçla kendinizi şampiyon ilan etmeniz”

Tüm yorumlar (14)
Emre BelözoğluGalatasarayFenerbahçeSözlerÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (14)

  • mesutkaya1989 mesutkaya1989:
    sizin en büyük hatanız bir maçla kendinizi şampiyon ilan etmeniz 7 1 Yanıtla
  • Zeki Anti Zeki Anti:
    Tabii geçersiniz. Ama rüyanızda.. 7 1
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    yaw arkadaş bi durun daa , 5:0 lık skor anladık ama fenerbahcenin işi cok zor emre işler iyi gitmediği zaman kırmızı kartlar takım cirkevliğiyle meşhurdur 5 1
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    yavv he Emre he he 4 1 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz Aydın Yılmaz:
    ya tutarsa 1 0 Yanıtla
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