Aziz Yıldırım\'dan Emre Belözoğlu\'na açık çek! Tek şartı var

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle başlayan yeni dönemde transfer planlaması da şekilleniyor. Çorum FK karşısında elde edilen 5-0'lık galibiyet, sarı-lacivertli camiada moralleri yükseltirken Başkan Aziz Yıldırım'ın devre arası için hazırladığı plan ortaya çıktı. Yıldırım'ın, şampiyonluk yarışında zirveyle aradaki farkın azaltılması durumunda önemli transferlere onay vereceği belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NA GÜVENCE

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede ocak ayı transfer dönemine ilişkin güvence verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ligin ilk yarısında alacağı sonuçların transfer bütçesinin belirlenmesinde etkili olacağı ifade edildi.

Yıldırım'ın, takımın şampiyonluk yarışına ortak olması ve zirveyle puan farkını azaltması halinde kadroya önemli yıldızları dahil etmek için harekete geçeceği belirtildi.

TRANSFERDE 3 BÖLGE ÖNCELİKLİ

Fenerbahçe yönetiminin devre arasında takviye yapmayı planladığı bölgeler de netleşmeye başladı. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda stoper, 6-8 numara pozisyonlarında görev yapabilen orta saha ve kanat oyuncusu transferlerinin öncelikli olduğu aktarıldı.

Yönetimin, ilk yarı sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda alınacak sonuçları değerlendirdikten sonra transfer bütçesine son şeklini vermesi bekleniyor.

YILDIZ TRANSFERLERİ İÇİN TEK ŞART

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin zirve yarışına güçlü şekilde dahil olması durumunda ses getirecek transfer hamlelerine imza atmayı planladığı öne sürüldü. Başkanın, ilk başkanlık döneminde gerçekleştirdiği önemli transferlere yenilerini eklemek istediği belirtildi. Ancak transfer bütçesinin büyüklüğü ve kadroya katılması düşünülen yıldız isimler henüz netleşmedi. Sarı-lacivertlilerin ocak ayındaki hamlelerinde ligin ilk yarısında ortaya koyacağı performans belirleyici olacak.