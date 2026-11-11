Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada\'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kanada'da bir hemşire, sağlık kontrolü için kendisine başvuran erkek hastasına sağlığa iyi geldiğini söyleyerek birlikte olmayı teklif ettiği iddiasıyla soruşturmalık oldu. Teklifi reddeden hasta, hemşirenin mesai saatleri dışında da görüşebileceklerini söylediğini öne sürerek mesajlaşmalarla birlikte şikayette bulundu. Suçlamaları reddeden hemşirenin kendi işletmesinde hasta kabul etmesi yasaklanırken, yalnızca iki hastanede çalışmasına izin verildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kamloops kentinde yaşanan olay, bir erkek hastanın sağlık değerlendirmesi için hemşire Lori Chern'in evine gitmesiyle başladı. Ancak hastanın iddiasına göre rutin bir muayene olması gereken görüşme, hemşirenin beklenmedik davranışları nedeniyle bambaşka bir hal aldı.

TANSİYONUNU ÖLÇERKEN KOLUNU OKŞADI

Erkek hasta, gerekli sağlık değerlendirmesinin yapılması ve tıbbi belgelerinin hazırlanması amacıyla Chern'in işlettiği RN Collaborate adlı sağlık kuruluşuna başvurdu. Muayene için hemşirenin evine giden hasta, Chern'in tansiyonunu ölçmek üzere yanına oturduğunu ve bu sırada kolunu okşamaya başladığını öne sürdü. Tansiyon ölçümünün ardından hastanın fiziksel görünümünü, kalp atış hızını ve tansiyon değerlerini öven hemşirenin, kendisine 18 yaşındaki bir gencin sağlığına sahip olduğunu söylediği iddia edildi.

 Lori Chern

İLİŞKİ TEKLİF ETTİ: SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Hastanın şikayetine göre hemşire, muayene sırasında konuyu cinsel yaşama getirdi. Erkeklerin sağlıklı kalabilmesi ve kendilerini düzenleyebilmesi için cinsel ilişkinin önemli olduğunu söyleyen Chern'in, ardından hastasına birlikte olmayı teklif ettiği öne sürüldü. Beklemediği teklifi reddeden hasta ise hemşirenin kendisine mesai saatleri dışında telefonla veya mesajla ulaşabileceğini, fikrini değiştirirse buluşabileceklerini söylediğini iddia etti.

MESAJLARLA BİRLİKTE ŞİKAYET ETTİ

Yaşadıklarının ardından British Columbia Hemşireler ve Ebeler Kuruluna (BCCNM) başvuran hasta, Chern hakkında şikayette bulundu. Hasta, iddialarını desteklemek amacıyla hemşireyle aralarında geçtiğini belirttiği mesajlaşmaların ekran görüntülerini de kuruma sundu. Ayrıca muayenenin asıl amacı olan tıbbi belgelerin hazırlanmadığını öne sürdü.

HEMŞİREYE ÇALIŞMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

Şikayeti inceleyen BCCNM, 4 Kasım'da Lori Chern hakkında geçici koruma kararı aldı. Kurul, iddiaların ciddiyetini ve özel muayene ortamında hastalar açısından oluşabilecek riski dikkate alarak hemşirenin kendi işletmesinde hasta kabul etmesini yasakladı. Chern'in yalnızca Clearwater'daki Dr. Helmcken Memorial Hastanesi ile Princeton General Hastanesinde çalışmasına izin verildi.

 Lori Chern

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hemşire Lori Chern, hakkında ortaya atılan uygunsuz davranış iddialarını reddetti. Kurul ise hastanın sunduğu mesajların şikayette anlatılanlarla büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek iddiaların soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olduğuna karar verdi. Hemşire hakkındaki soruşturma devam ederken, iddiaların henüz kesin olarak kanıtlanmadığı ve getirilen çalışma kısıtlamalarının nihai bir disiplin cezası olmadığı vurgulandı.

KanadaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Teklif üstüne teklif aldı Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti
Eski muhtarın korkunç sonu Kendi tüfeğiyle can verdi Eski muhtarın korkunç sonu! Kendi tüfeğiyle can verdi
Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi Karşılığında hediye de verdi Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi
23:11
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
23:01
Barış Alper Yılmaz’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu Yeşim Yeşilçimen’den iddiaları doğrulayan paylaşım
Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeşim Yeşilçimen'den iddiaları doğrulayan paylaşım
22:31
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Atış poligonunda intihara kalkıştı
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:33
Volkan Demirel’e sürpriz talip
Volkan Demirel'e sürpriz talip
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 01:33:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android