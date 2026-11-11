Kanada\'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kamloops kentinde yaşanan olay, bir erkek hastanın sağlık değerlendirmesi için hemşire Lori Chern'in evine gitmesiyle başladı. Ancak hastanın iddiasına göre rutin bir muayene olması gereken görüşme, hemşirenin beklenmedik davranışları nedeniyle bambaşka bir hal aldı.

TANSİYONUNU ÖLÇERKEN KOLUNU OKŞADI

Erkek hasta, gerekli sağlık değerlendirmesinin yapılması ve tıbbi belgelerinin hazırlanması amacıyla Chern'in işlettiği RN Collaborate adlı sağlık kuruluşuna başvurdu. Muayene için hemşirenin evine giden hasta, Chern'in tansiyonunu ölçmek üzere yanına oturduğunu ve bu sırada kolunu okşamaya başladığını öne sürdü. Tansiyon ölçümünün ardından hastanın fiziksel görünümünü, kalp atış hızını ve tansiyon değerlerini öven hemşirenin, kendisine 18 yaşındaki bir gencin sağlığına sahip olduğunu söylediği iddia edildi.

Lori Chern

İLİŞKİ TEKLİF ETTİ: SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Hastanın şikayetine göre hemşire, muayene sırasında konuyu cinsel yaşama getirdi. Erkeklerin sağlıklı kalabilmesi ve kendilerini düzenleyebilmesi için cinsel ilişkinin önemli olduğunu söyleyen Chern'in, ardından hastasına birlikte olmayı teklif ettiği öne sürüldü. Beklemediği teklifi reddeden hasta ise hemşirenin kendisine mesai saatleri dışında telefonla veya mesajla ulaşabileceğini, fikrini değiştirirse buluşabileceklerini söylediğini iddia etti.

MESAJLARLA BİRLİKTE ŞİKAYET ETTİ

Yaşadıklarının ardından British Columbia Hemşireler ve Ebeler Kuruluna (BCCNM) başvuran hasta, Chern hakkında şikayette bulundu. Hasta, iddialarını desteklemek amacıyla hemşireyle aralarında geçtiğini belirttiği mesajlaşmaların ekran görüntülerini de kuruma sundu. Ayrıca muayenenin asıl amacı olan tıbbi belgelerin hazırlanmadığını öne sürdü.

HEMŞİREYE ÇALIŞMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

Şikayeti inceleyen BCCNM, 4 Kasım'da Lori Chern hakkında geçici koruma kararı aldı. Kurul, iddiaların ciddiyetini ve özel muayene ortamında hastalar açısından oluşabilecek riski dikkate alarak hemşirenin kendi işletmesinde hasta kabul etmesini yasakladı. Chern'in yalnızca Clearwater'daki Dr. Helmcken Memorial Hastanesi ile Princeton General Hastanesinde çalışmasına izin verildi.

Lori Chern

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hemşire Lori Chern, hakkında ortaya atılan uygunsuz davranış iddialarını reddetti. Kurul ise hastanın sunduğu mesajların şikayette anlatılanlarla büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek iddiaların soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olduğuna karar verdi. Hemşire hakkındaki soruşturma devam ederken, iddiaların henüz kesin olarak kanıtlanmadığı ve getirilen çalışma kısıtlamalarının nihai bir disiplin cezası olmadığı vurgulandı.