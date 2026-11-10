Atış poligonunda intihara kalkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Atış poligonunda intihara kalkıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Haber Videosu

Bursa'da bir poligonda atış yapan erkek şahıs, atış sırasında silahı başına doğrultarak intihara kalkıştı. Şahsın yanında bulunan atış eğitmeni hızla müdahale edip silahın ateşlenmesini engelledi. O anlar poligonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir poligonda meydana gelen olayda, atış yapan bir erkek şahıs elindeki silahı aniden başına doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Durumu son anda fark eden atış eğitmeni, yaptığı hızlı müdahaleyle silahın ateş almasını engelleyerek olası bir faciayı önledi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı poligonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde eğitmenin anlık refleksi sayesinde şahsın yara almadan kurtarıldığı görüldü.

Okurların en beğendiği yorum

“helal olsun eğitimcilerin profesyonel olması faciayı önlemiş”

Tüm yorumlar (2)
3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • muratcil717 muratcil717:
    helal olsun eğitimcilerin profesyonel olması faciayı önlemiş 5 0 Yanıtla
  • murat özdemir murat özdemir:
    İşinin ehli insanlara saygımız sonsuz. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Çöp karıştırarak servet kazandı Eline geçen para inanılır gibi değil Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Teklif üstüne teklif aldı Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti
22:51
Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler “Bu nasıl oldu“ diyor
Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler "Bu nasıl oldu" diyor
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:33
Volkan Demirel’e sürpriz talip
Volkan Demirel'e sürpriz talip
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:11
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 23:03:42. #7.12#
SON DAKİKA: Atış poligonunda intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android