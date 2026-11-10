Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler "Bu nasıl oldu" diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler "Bu nasıl oldu" diyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler "Bu nasıl oldu" diyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nesine 2. Lig 10. haftasında Gebzespor, evinde İnegöl Kafkas Spor’u Batuhan Altıntaş’ın attığı 4 golle 4-3 mağlup etti. Gebzespor'un 90+5'te gelen galibiyet golü sonrası taraftarlar sahaya indi. Tekerlekli sandalyeli bir taraftarında sahaya girip sahanın ortasında zafer turu attığı anlar kameralara yansıdı.

Nesine 2. Lig’in 10. haftası, futbolseverlerin uzun süre unutamayacağı nefes kesen bir mücadeleye ve duygusal anlara sahne oldu. Evinde İnegöl Kafkas Spor’u konuk eden Gebzespor, adeta gol düellosuna dönen karşılaşmayı 4-3’lük skorla kazanmayı başardı.

BATUHAN ALTINTAŞ YILDIZLAŞTI

Mücadeleye damgasını vuran isim ise Gebzespor’un forveti Batuhan Altıntaş oldu. Rakip fileleri tam 4 kez havalandıran yıldız futbolcu, sergilediği muazzam performansla galibiyetin mimarı oldu.

90+5'TEKİ GOL SONRASI SAHAYA TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GİRDİ

Uzatma dakikalarına büyük bir heyecanla girilen maçta Gebzespor, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Son düdüğün ardından stadyumda büyük bir coşku patlaması yaşandı ve sevinçten çılgına dönen taraftarlar sahaya indi. Gol sevincine damga vuran an ise sahaya giren tekerlekli sandalyeli bir Gebzespor taraftarı oldu. Sahanın içerisine nasıl girdiği gözükmeyen bir taraftar, orta alanda daireler çizerek tek başına kutlama yaptı. O anlar kameralara anbean yansıdı. 

Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler
Batuhan AltıntaşGebzesporİnegölFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Çöp karıştırarak servet kazandı Eline geçen para inanılır gibi değil Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
22:31
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Atış poligonunda intihara kalkıştı
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:11
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 23:04:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Gebzespor-İnegöl Kafkas Spor maçındaki görüntüyü görenler "Bu nasıl oldu" diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android