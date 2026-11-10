Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Haber Videosu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dorse yangınına müdahale için çekiciden inen sürücüye aynı yönde seyreden başka bir çekici çarptı. Sürücü olay yerinde can verdi. Yangın nedeniyle otoyolun Gaziantep istikameti trafiğe kapatılırken, kazaya karışan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dorsesi yanan çekicisine müdahale etmek için aracından inen sürücü, başka bir çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

YANGINA MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN ÇEKİCİ ÇARPTI

İsmail Bozdağ (34) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen çekicinin dorsesinde, TAG Otoyolu'nun Gaziantep 14. kilometresinde yangın çıktı. Aracındaki yangına müdahale etmek amacıyla çekiciden inen Bozdağ'a, aynı yönde seyreden F.D. (33) yönetimindeki 33 BNJ 07 plakalı çekici çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İsmail Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın nedeniyle çekici ve dorsede soğutma çalışması başlatılırken otoyolun Gaziantep istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Öte yandan sürücü F.D., gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Gaziantep3. SayfaNurdağıGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    Hayda Konya’dan geliyoruz o yol kapalı mı şimdi nasıl edicik? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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