400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa\'nın en başarısız kulübü ilan edildiler

Futbol dünyasındaki transfer harcamaları ve oyuncu değerleri üzerine yapılan kapsamlı araştırmada, Manchester United'ın son dönemdeki transfer stratejisi tam anlamıyla bir fiyasko olarak değerlendirildi.

AVRUPA'NIN EN KÖTÜ YÖNETİLEN KULÜBÜ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, son 5 yıldaki transfer politikasıyla Avrupa’nın en kötü yönetilen kulübü olarak gösterildi.

400 MİLYON EURO'LUK KAYIP

Daily Mail’de yer alan habere göre; Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Futbol Gözlemevi’nin hazırladığı çalışmada 2021’den bu yana transfer harcamaları 50 milyon Euro'yu aşan kulüplerin performansları incelendi. Bonservis bedelleri, oyuncu satışlarından elde edilen gelirler ve kadrodaki futbolcuların piyasa değerlerindeki değişim dikkate alındı. Manchester United, 400 milyon Euro'luk değer kaybıyla Avrupa kulüpleri arasında son sırada yer aldı. Dünya genelinde ise sadece Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in önünde kalabildi.

BAŞARISIZ TRANSFERLERİN FATURASI AĞIR

Manchester United’ın son yıllardaki yüksek maliyetli transferleri kulübe ciddi ekonomik kayıplar yaşattı. Antony’yi 95 milyon Euro'ya alıp daha sonra 25 milyon Euro'ya Real Betis’e gönderen İngiliz ekibi, Jadon Sancho için Borussia Dortmund’a ödediği 87 milyon Euro'yu da geri kazanamadı. Rasmus Hojlund’u 80 milyon Euro'ya kadrosuna katan United, oyuncunun Napoli’ye gidişiyle de önemli ölçüde zarar etti. Andre Onana, Mason Mount ve Joshua Zirkzee gibi isimlerin de beklentileri karşılayamaması, kulübün transfer politikasındaki sorunların somut örnekleri olarak öne çıktı.