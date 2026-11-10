Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu - Son Dakika
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Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu

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Cezaevindeki Aylin Kotil\'den Sarıgül\'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
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2 yorum

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Aylin Kotil, suçsuz olduğunu savunarak hukuk mücadelesi vereceğini açıkladı. Eski evliliğine gönderme yapan Kotil, "Yanlış bir evlilikten dolayı daha önce de bedel ödedim ama bu sonuncusu biraz ağır oldu!" dedi.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Aylin Kotil, cezaevinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve suçsuz olduğunu savunan Kotil, dikkat çeken ifadeler kullandı.

19 EKİM'DE TUTUKLANDI 

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Aylin Kotil, yaşadığı sürece ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Kotil, masumiyetini kanıtlamak için hukuk mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Açıklamasında eski evliliğine de değinen Kotil, 20 yıl önce boşandığı eşinin ve siyasi kariyerinin kendi hayatında önemli bir yer tutmadığını ifade etti.

TUTUKLULUĞUNUN 22. GÜNÜNDE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

16 Ekim'de başlayan sürecin 19 Ekim'de tutuklanmasıyla sonuçlandığını belirten Kotil, özgürlüğünden mahrum bırakılmasına rağmen hayatı boyunca savunduğu değerlerden vazgeçmediğini söyledi. Hukukun üstünlüğüne, kadın emeğine ve demokratik ilkelere inandığını vurgulayan Kotil, kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"BEN HAKLIYIM, BEN SUÇSUZUM"

Hakkındaki iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını belirten Kotil, suçsuzluğunu ortaya koyduğunu savunduğu delilleri adli makamlarla ve kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı. Eski evliliği üzerinden değerlendirilmesine de tepki gösteren Kotil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Dostlar,

Beni tanırsınız, her daim hukukun üstünlüğüne, kadın emeğine ve demokratik kaidelere inanan bir yurttaş oldum.

Hayat yolculuğumdaki temel değerim, oğluma, onun çocuklarına ve "Kotil" soyismine yakışan ilkeli ve saygın bir geçmiş bırakmaktı.

16 Ekim günü beni sizlerden ayıran, 19 Ekim’de tutuklanmamla sonuçlanan süreçte ve halihazırda tutukluğumun 22. gününde sizlere duyurmak istediğim ses, işte tam da bu hayata bakışımın tezahürüdür.

Özgürlüğüm 25 gün önce elimden alınmış olsa da savunduğu değerlerden ödün vermeyen ve ismi suçla yana gelmeyecek aynı 'Aylin' olduğumu bilmenizi istiyorum.

Bir kadın, bir anne, bir insan olarak en değer verdiğim şeyin haysiyetli bir yaşam sürmek ve ülkeme olan sevgimi çoğaltmak için çalışmak olduğunu bildiğinizi biliyorum.

Emniyette, Savcılıkta, Hakimlik önünde anlattıklarımı tekrar etmeyeceğim ancak haklılığımı ortaya koyan delillerin şeffaflıkla hem adli makamlarla hem de sizlerle paylaşılacağını, iftira kampanyalarına müfterileri muhatap alarak değil yasal yollardan cevap vereceğimi belirtmek istiyorum.

Ve şunu bilmenizi istiyorum ki, ben haklıyım, ben suçsuzum ve ben bunu ortaya koymak için her şeyi yapacağım.

Ne bundan 20 yıl önce boşandığım eski bir eş ne de onun siyasi kariyeri benim hayat yolculuğumda önemli bir yer kaplıyor.

'Aylin' olarak var oldum, bundan sonra da öyle kalmaya devam edeceğim.

Yanlış bir evlilikten dolayı daha önce de bedel ödedim ama bu sonuncusu biraz ağır oldu!

Sevgilerimle."

ESKİ EVLİLİĞİNE İLİŞKİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kotil'in açıklamasında en dikkat çeken bölüm, 20 yıl önce sona eren evliliğine ilişkin değerlendirmesi oldu. Eski eşinin siyasi kariyerinin kendi hayatında belirleyici olmadığını vurgulayan Kotil, "Yanlış bir evlilikten dolayı daha önce de bedel ödedim ama bu sonuncusu biraz ağır oldu!" sözleriyle yaşadığı sürece tepki gösterdi.

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Kotil, suçsuzluğunu kanıtlamak için tüm hukuki imkanları kullanacağını belirterek mücadelesini sürdüreceği mesajını verdi.

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Aylin KotilPolitikaGüncelSözlerHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Netherill Netherill:
    yani ? kotil ablamıza üzülelim mi? ünvan ve para peşine gitmeyin ablacım. size doğru bir eş nasıl bulunuru anlatamayız malesef. çünkü karşındaki insan ünvan ve paraya hırs yapıyorsa mutlaka birşey çıkar altından. bizim eski hocamız aykut kocamanın bir sözü var gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi kötü bir huyu vardır. . . 1 1
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    aynen aynen. hey seni Mustafa sneiiiiiiiii 0 0
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