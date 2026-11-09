Cüneyt Yüksel’den organize suç soruşturmalarına ilişkin açıklama: Her kuruşun izi sürülecek - Son Dakika
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Cüneyt Yüksel’den organize suç soruşturmalarına ilişkin açıklama: Her kuruşun izi sürülecek

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Cüneyt Yüksel’den organize suç soruşturmalarına ilişkin açıklama: Her kuruşun izi sürülecek
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Her kuruşun izi sürülecek, önce mağdura dönecektir” dedi. Soruşturmaların finansal sistemden bürokrasinin üst kademelerine uzandığını belirten Yüksel, “Puslu havada mevzi kazanmaya çalışanlara, boğazlarına kadar pisliğe bulaşmış olanların dedikodularına ve hezeyanlarına prim vermesin” ifadeleriyle de dikkat çekti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinde yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Finansal sistemden bürokrasinin üst kademelerine uzanan organize suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının araştırıldığını belirten Yüksel, “Hiç kimse hukukun üstünde değildir” dedi.

“ADALET KİMSİN DİYE DEĞİL, NE YAPTIN DİYE SORAR”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında konuşan Cüneyt Yüksel, yürütülen soruşturmaların kapsamı ve hukuki süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayan Yüksel, Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda tutuklama, adli kontrol ve mal varlığına yönelik tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Yüksel, adaletin kişilerin kimliğine değil, eylemlerine baktığını belirterek, “Hiç kimse hukukun üstünde değildir çünkü başta da söyledim, adalet ‘Kimsin?’ diye değil, ‘Ne yaptın?’ diye sorar” ifadelerini kullandı.

"ORGANİZE SUÇ ŞEBEKELERİNİN BÜTÜN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR"

Soruşturmaların yalnızca finansal usulsüzlüklerle sınırlı olmadığını belirten Yüksel, finansal sistemden bürokrasinin üst kademelerine uzanan organize suç şebekelerinin bütün bağlantılarının araştırıldığını kaydetti.

Cüneyt Yüksel’den organize suç soruşturmalarına ilişkin açıklama: Her kuruşun izi sürülecek

Sorumluların hukuk önüne çıkarıldığını ve siyasi bağlantılar dahil adli işlemlerin yürütüldüğünü ifade eden Yüksel, Devlet Denetleme Kurulu ile Fon Koordinasyon Kurulu'nun da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

“SUÇTAN KAZANÇ OLMAZ, HER KURUŞUN İZİ SÜRÜLECEK”

Konuşmasında Mecelle'nin yaklaşık 150 yıl önce ortaya koyduğu hukuk ilkesine de değinen Yüksel, kâğıt üzerinde yasal görünen yapıların vatandaşların emeğine zarar vermesi durumunda hukukun işlemin amacını esas alması gerektiğini söyledi.

Yüksel, “Kâğıt üzerinde kanuni görünen bir yapı vatandaşın alın terine uzanıyorsa hukuk kâğıda değil, maksada bakar. İlkemiz açıktır: Suçtan kazanç olmaz. Her kuruşun izi sürülecek, önce mağdura dönecektir. Türkiye bu yapılar için güvenli bir liman asla olmayacaktır” diye konuştu.

“PUSLU HAVADA MEVZİ KAZANMAYA ÇALIŞANLARA PRİM VERMEYİN”

Vatandaşlara da seslenen Yüksel, yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklamasında sert ifadeler kullandı. Soruşturmalar üzerinden ortaya atılan iddialara ve tartışmalara değinen Yüksel, vatandaşların bu söylemlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Yüksel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Puslu havada mevzi kazanmaya çalışanlara, boğazlarına kadar pisliğe bulaşmış olanların dedikodularına ve hezeyanlarına prim vermesin. Biz yanlış yapanlara müdahale ediyor, hesap sorulması için gerekli mekanizmaları işletiyoruz.”

MUHALEFETE BELEDİYELER ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Konuşmasının devamında muhalefete de eleştiriler yönelten Yüksel, kendi belediyeleri hakkındaki yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük ve ahlak dışı iddialara hangi somut yanıtların verildiğini sordu.

Kamu kaynaklarının, ihalelerin ve harcamaların şeffaf biçimde denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, siyasi aidiyetin hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını ifade etti.

Yüksel, “Siyasi aidiyet hiç kimseye hesap verme sorumluluğundan muaf tutamaz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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