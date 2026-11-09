Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burak Yılmaz\'ın Fenerbahçe\'ye karşı eli kolu bağlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek teknik direktör Burak Yılmaz'a karşı oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda toplam 23 gol atarken sadece 2 gol yedi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çorum FK’yı deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte teknik direktör Burak Yılmaz karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının rakip olduğu tüm maçları kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE, BURAK YILMAZ'A ŞANS TANIMIYOR

Sarı-lacivertli ekip, Burak Yılmaz’ın teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı farklı takımlarla oynadığı 6 müsabakanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Burak Yılmaz'a karşı maçları: 

  • Fenerbahçe 4-1 Gaziantep FK
  • Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
  • Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
  • Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa
  • Fenerbahçe 3-0 Kasımpaşa
  • Çorum FK 0-5 Fenerbahçe

23 GOL'E 2 GOL

Fenerbahçe, rakip ağlara bu maçlarda toplamda 23 gol bırakırken kalesinde ise sadece 2 gol gördü.   

Trendyol Süper LigBurak YılmazFenerbahçeÇorum FKFutbolÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Dolmuş durağında “alacak“ infazı Yolcularının gözü önünde öldürüldü Dolmuş durağında "alacak" infazı! Yolcularının gözü önünde öldürüldü
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha
20:37
Lamine Yamal’ın sevgilisi Ines Garcia’nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
17:50
MHP’li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 20:43:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android