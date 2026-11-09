Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi

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Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
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1 yorum

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü; görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının sarsılmaz nitelikte olduğu vurgulandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü münasebetiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Azerbaycan kanadından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının sarsılmaz nitelikte olduğu vurgulandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Azerbaycan makamlarından resmi bir açıklama yayımlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in resmi internet ve iletişim kanallarından paylaşılan bilgilendirmede, Özel’in Karabağ Zaferi’nin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Aliyev’i telefonla aradığı bildirildi.

Özgür Özel’in temas sırasında Aliyev’in ve Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü tebrik ettiği, Cumhurbaşkanı Aliyev’in de iletilen tebrikler dolayısıyla Özel’e teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.

"DOSTLUK VE KARDEŞLİK İLİŞKİLERİ SARSILMAZ"

Görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan resmi açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü münasebetlere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan ve Türkiye devletleri ile halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz olduğu bir kez daha vurgulandı."

Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi

Gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü’nün 6'ncı yıl dönümü kapsamında yürütülen üst düzey diplomatik temaslar arasında yer aldı.

İlham AliyevYeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaKarabağGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • dervis koc dervis koc:
    CHP dış ilişkiler sorumlusu savaş sırasında Türkiye malesef Azerbaycan a yardım ediyor diye ülkeyi gambazlıyordu şimdi iki zihniyet dost olmuş. 0 0
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