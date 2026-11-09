Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan

Süper Lig'de takımların sezon sonunda kaç puan toplayacağı ve ligi hangi sırada tamamlayacağına ilişkin yeni tahminler yayımlandı. Euro Club Index tarafından hazırlanan projeksiyonda şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray olarak gösterilirken, Fenerbahçe'nin son galibiyetinin ardından yaşadığı yükseliş öne çıktı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un galibiyetlerine rağmen şampiyonluk olasılıklarının gerilemesi ise tablonun dikkat çeken diğer ayrıntısı oldu.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ YÜZDE 79,5

Euro Club Index'in tahminine göre Galatasaray, sezonu 84 puanla zirvede tamamlayacak. Sarı-kırmızılıların Konyaspor galibiyeti öncesinde yüzde 57,1 olarak hesaplanan şampiyonluk ihtimali, son maçın ardından yüzde 79,5'e yükseldi.

Şu anda 25 puanı bulunan Galatasaray, böylece modelin şampiyonluk yarışındaki açık ara favorisi haline geldi. Sarı-kırmızılıların en yakın rakiplerine sezon sonunda 12 puan fark atacağı öngörüldü.

FENERBAHÇE'DEN İKİ BASAMAKLIK SIÇRAMA

Tahminlerdeki en dikkat çekici değişimlerden biri Fenerbahçe'de yaşandı. Emre Belözoğlu yönetiminde Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali yüzde 4,4'ten yüzde 5,6'ya yükseldi.

Önceki değerlendirmede ligi dördüncü sırada bitirmesi beklenen Fenerbahçe, yeni tahminde ikinci sıraya yerleşti. Şu anda 19 puanı bulunan sarı-lacivertlilerin sezonu 72 puanla tamamlayacağı hesaplandı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısında galip gelmesine rağmen şampiyonluk ihtimali yüzde 9,2'den yüzde 8,4'e geriledi. Bordo-mavililerin daha önce ikinci sırada bitirmesi beklenen sezonu, yeni tahmine göre 72 puanla üçüncü sırada tamamlayacağı öngörüldü.

Beşiktaş cephesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Gençlerbirliği galibiyetine rağmen siyah-beyazlıların şampiyonluk ihtimali yüzde 6,7'den yüzde 4,6'ya düştü. Daha önce üçüncü sırada gösterilen Beşiktaş'ın sezonu 70 puanla dördüncü sırada bitirmesi bekleniyor.

YAPAY ZEKAYA GÖRE SÜPER LİG'İN SEZON SONU SIRALAMASI

Euro Club Index'in tahmini puan tablosunda Galatasaray ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un aynı puanda sezonu tamamlayacağı öngörüldü.

YAPAY ZEKAYA GÖRE SÜPER LİG SEZON SONU PUAN DURUMU

1 Galatasaray 84

2 Fenerbahçe 72

3 Trabzonspor 72

4 Beşiktaş 70

5 Amed Sportif 52

6 Kasımpaşa 52

7 Başakşehir 52

8 Çorum FK 48

9 Kocaelispor 45

10 Göztepe 43

11 Rizespor 40

12 Erzurumspor 38

13 Konyaspor 37

14 Gençlerbirliği 37

15 Alanyaspor 36

16 Samsunspor 33

17 Gaziantep FK 28

18 Eyüpspor 13