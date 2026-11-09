Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı - Son Dakika
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Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı

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Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
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3 yorum

Arsenal'in yıldız futbolcusu Declan Rice'ın eşi Lauren Fryer, dış görünüşüne yönelik eleştirilerin ardından yeni haliyle görüntülendi. Daha önce fiziksel görünümü nedeniyle olumsuz yorumlara maruz kalan Fryer'ın son fotoğrafları, geçirdiği değişim ve tercih ettiği yeni tarzla dikkat çekti.

Arsenal'in İngiliz yıldızı Declan Rice'ın eşi Lauren Fryer, son görüntüsüyle yeniden konuşulmaya başlandı. Daha önce dış görünüşü üzerinden eleştirilen Fryer, bu kez farklı tarzıyla objektiflere yansıdı. Ünlü futbolcunun eşi hakkında fiziksel görünümünde değişiklik yaptığı yönünde yorumlar yapılırken, yeni fotoğrafları da merak uyandırdı.

YENİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Lauren Fryer, son görüntülerinde siyah bir üst ve beyaz pantolon tercih etti. Saçlarını açık bırakan Fryer'ın kıyafet seçimi ve görünümü, daha önce Declan Rice ile birlikte çekilen fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.

Fryer'ın fiziksel görünümünde değişiklik olduğu yönünde değerlendirmeler yapılsa da herhangi bir estetik işlem veya özel bir değişim süreci geçirdiğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

DAHA ÖNCE GÖRÜNÜŞÜ NEDENİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Declan Rice ile birlikteliği nedeniyle tanınan Lauren Fryer, daha önce dış görünüşünü hedef alan olumsuz yorumlarla karşı karşıya kalmıştı. Fryer'ın son fotoğrafları ise geçmişteki görüntüleriyle yeniden karşılaştırılmasına neden oldu.

Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
Arsenal FCSon HaliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • S Yıl S Yıl:
    yeni hali süper yapay zeka vs değilse 1 0 Yanıtla
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Harika bir kadın olmuş 1 0
  • serkan mermer serkan mermer:
    yaw arkadaş, insanların dış görünüşünü, şişmanlığını veya zayıflığını eleştirmek nasıl bir hadsizlik ve beyinsizliktir. nasıl bu kadar aşağılık olabiliyor insanoğlu. ne kadar güzel bir kadın ve bir adam. birbirlerini seviyorlar ve mutlular. SİZE NE ULAN kadının kilosundan. 0 0 Yanıtla
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