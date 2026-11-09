Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak - Son Dakika
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Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

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Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu\'ndan şok yasak
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Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu\'ndan şok yasak
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle başlarken, Samandıra'da alınan yeni karar dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımın tesislerine artık yöneticilerin gitmeyeceği öne sürüldü. Teknik heyetin çalışma düzenini değiştirecek bu uygulamanın Başkan Aziz Yıldırım için de geçerli olup olmayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi farklı bir başlangıca sahne oldu. Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek ligdeki kötü gidişatına son verdi. Sahadaki farklı galibiyetin ardından bu kez kulübün antrenman tesislerinde uygulanacağı belirtilen yeni kurallar dikkat çekti.

SAMANDIRA'DA YÖNETİCİLERE KAPI KAPANDI İDDİASI

Çorum FK karşılaşmasının ardından NEO Spor kanalında değerlendirmelerde bulunan Onur Tuğrul, Fenerbahçe'nin Samandıra'daki işleyişinde önemli bir değişikliğe gidildiğini söyledi. Tuğrul'un aktardığı bilgiye göre yöneticiler, yeni dönemde Samandıra'ya gitmeyecek.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

Bu uygulamanın, teknik heyetin çalışma alanının yönetimden ayrılması açısından dikkat çekici bir adım olduğu değerlendiriliyor. Ancak kulüpten söz konusu düzenlemeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

"ARTIK TEKNİK DİREKTÖR AZİZ YILDIRIM DEĞİL"

Onur Tuğrul, yeni dönemi değerlendirirken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ve Oğuz Çetin'in maç sonundaki basın toplantısında bulunmadığına da dikkat çekti.

Tuğrul, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım yoktu basın toplantısında, Oğuz Çetin yoktu. Şimdi artık teknik direktör Aziz Yıldırım değil de Emre Belözoğlu dönemi başladı gibi bir nokta var. Bilgi olarak da şunu söyleyeyim; Samandıra'ya artık yöneticiler gitmeyecek. İsmail Hoca döneminde daha fazlaydı bu. Yeni bir dönem oldu. Samandıra'da her şey değişti."

Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

EMRE BELÖZOĞLU İLE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

İsmail Kartal döneminde yöneticilerin Samandıra'daki varlığının daha fazla olduğunu belirten Tuğrul'un sözleri, Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte tesislerdeki çalışma düzeninin de değiştiği şeklinde yorumlandı.

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    Yorumlar (3)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    üç haftaya bağırırlar emre defol diye. 1 1 Yanıtla
  • serafet polat serafet polat:
    vallahi Tillahi bence doğru karar 1 1 Yanıtla
  • mehmet Tunay mehmet Tunay:
    adamsın baskan 0 0
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