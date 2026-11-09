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Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

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Polonya\'yı kana bulayan saldırgan öldü
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Polonya'nın Krakow kentinde 7 Kasım'da meydanda rastgele ateş açarak 6 kişiyi öldüren ve 16 kişiyi yaralayan 24 yaşındaki saldırgan, polis tarafından vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın evinde anne, baba ve kız kardeşinin de cansız bedenleri bulunurken toplam can kaybı 9'a yükseldi. Ülkeyi sarsan katliamın nedeni araştırılırken saldırganın aşırı sağcı görüşlerle bağlantısı da soruşturuluyor.

Polonya'nın tarihi Krakow kentinde 7 Kasım Cumartesi günü yaşanan ve ülkeyi yasa boğan silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Kentin en işlek noktalarından Ana Meydan'da otomobilinden çevredekilere rastgele ateş açarak 6 kişinin ölümüne neden olan 24 yaşındaki Michal O., polisle girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan saldırgan, doktorların müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Ölüm haberini Polonya polisi duyururken saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

TURİSTLERİN BULUNDUĞU MEYDANDA DEHŞET SAÇTI

Saldırı, 7 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 15.00 sıralarında Krakow'un tarihi merkezinde meydana geldi. Otomobiliyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ana Meydan'a giren saldırgan, çevredeki insanlara rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerinin duyulmasıyla meydanda büyük panik yaşanırken vatandaşlar ve turistler çevredeki restoranlara, kafelere ve güvenli alanlara kaçmaya çalıştı.

Saldırıda 4'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 4'ünün Polonya, birinin İngiltere, diğerinin ise Avusturya vatandaşı olduğu açıklandı. Yaralanan 15 kişi arasında yabancı uyruklular ve saldırgana müdahale eden iki polis memuru da bulunuyor. Polislerden birinin ağır yaralandığı bildirildi.

Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Askeri tarzda kıyafetler giyen ve üzerinde çelik yelek bulunan saldırgan, otomobilinden ateş açtıktan sonra polis ekipleriyle çatışmaya girdi. Uzun namlulu silah kullanan saldırgan, polislerin müdahalesi sırasında vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Michal O.'nun sağlık durumu kritik olarak açıklanmıştı.

Polonya polisi, 9 Kasım sabahı saldırganın hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece saldırının ardından iki gün boyunca yoğun bakımda tutulan 24 yaşındaki zanlının yaşamını yitirdiği kesinleşti.

EVİNDE ANNE, BABA VE KIZ KARDEŞİNİN CESETLERİ BULUNDU

Soruşturma kapsamında saldırganın Krakow'un yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Ostrowiec Swietokrzyski kentinde bulunan aile evine giden polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evde saldırganın 53 yaşındaki babası, 52 yaşındaki annesi ve 21 yaşındaki kız kardeşi ölü bulundu.

Üç kişinin cesedinde ateşli silah yaralanmaları tespit edildi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada 7 ateşli silah ele geçirdi. Meydandaki saldırı ve aile üyelerinin ölümü arasındaki bağlantı araştırılırken savcılık, üç kişinin öldürülmesini de aynı soruşturma kapsamına aldı.

Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

AŞIRI SAĞCI GÖRÜŞLERLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polonya İçişleri Bakanlığı, saldırganın aşırı milliyetçi ve aşırı sağcı görüşlerden etkilenmiş olabileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, saldırganın kıyafetlerinde bulunan çeşitli arma ve sembollerin uzmanlar tarafından incelendiğini belirtti. Sembollerin hangi düşünce veya örgütlerle bağlantılı olduğunun araştırıldığı, saldırının kesin nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.

Saldırganın daha önce sabıka kaydının bulunmadığı ve babasıyla birlikte bir atıcılık kulübüne üye olduğu bilgisi de soruşturma dosyasına girdi. Savcılık, zanlının silah ruhsatına ilişkin işlemleri ve saldırı öncesindeki faaliyetlerini de mercek altına aldı.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Polonya Ulusal Savcılığı, Krakow'daki saldırıyı terör suçu kapsamında soruşturma kararı aldı. Soruşturma yalnızca meydanda öldürülen 6 kişiyi değil, polis memurlarına yönelik saldırıyı ve zanlının aile evinde bulunan 3 kişinin ölümünü de kapsıyor.

Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

Yetkililer, saldırganın eyleminin çok sayıda kişiyi korkutma amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen silahlar, mühimmat, güvenlik kamerası kayıtları ve diğer deliller inceleniyor. Polis, saldırganın herhangi bir örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığını da araştırıyor.

POLONYA'DA İKİ GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Saldırının ardından Polonya genelinde iki günlük ulusal yas ilan edildi. Krakow'un tarihi meydanı güvenlik şeritleriyle kapatılırken hayatını kaybedenlerin anısına mumlar yakıldı. Kentte bayraklar yarıya indirilirken vatandaşlar saldırının gerçekleştiği bölgede hayatını kaybedenleri andı.

Başbakan Donald Tusk, yaşananları terör saldırısı olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırıyı kınayarak Polonya halkıyla dayanışma mesajları verdi.

Kaynak: ANKA
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