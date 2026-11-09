Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 3. haftasında oynanan Yarımada Derbisi, bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarla dikkat çekti. 8 Kasım Pazar günü Alaçatı Sahası'nda karşı karşıya gelen İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor'un mücadelesini ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, maç sonunda futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Olaylara müdahale etmek isteyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin sahaya giriş şekli ise karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

LAL DENİZLİ TEL ÖRGÜLÜ KAPIYI AŞIP SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte iki takımın futbolcuları arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de harekete geçti. Futbolcuları sakinleştirmek ve tarafları ayırmak isteyen Denizli, tel örgülü demir kapının üzerinden geçerek sahaya girdi. Belediye başkanının o anları kameralara yansırken, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kenar da olayların yatıştırılması için müdahalede bulundu.

DERBİDE 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Sahadaki mücadele de oldukça gergin geçti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İmren Alaçatıspor, 73. dakikada Erdi Önal'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Ali Selcik'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada üç futbolcu kırmızı kart gördü. İmren Alaçatıspor'dan Mehmet Hamza Sincar 12. dakikada, Çeşme Belediyespor'dan Umut Demir 75. dakikada ve Alaçatıspor'dan Ali Selcik 82. dakikada oyun dışında kaldı.

ALAÇATISPOR ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Derbiden galibiyetle ayrılan İmren Alaçatıspor, ligde oynadığı üçüncü karşılaşmayı da kazanarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini korudu. Ancak maçın sonucundan çok bitiş düdüğünün ardından yaşanan arbede ve Lal Denizli'nin tel örgülü kapıyı aşarak sahaya girdiği görüntüler dikkat çekti.