Son Dakika Denizli Haberleri

20:29 Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadının tedavi gördüğü hastanede bir böbreği ameliyatla alındı.

17:42 Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi Yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davası duruşması, 17 Ekim'e ertelendi.

16:37 Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi Denizli'de 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

16:14 Denizli'de binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan operasyon ve takibinde 400 bin adet kaçak makaron ve 3 bin 842 adet cinsel içerikli ürün ile ilaç ele geçirildi.

16:11 Analig yüzme Türkiye finallerinde Denizli karması tarih yazdı Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonasında Denizli İl Karması Erkek takımı şampiyon olarak, kız takımı da gümüş madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı.

16:03 Denizli'de PKK ve FETÖ üyesi 2 şüpheli yakalandı Denizli'de PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

16:02 Uyuşturucu taciri 10 kişi tutuklandı Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15:54 Denizli'de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

15:52 Denizli'de aranan 71 şahıs tutuklandı Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 295 farklı adres kontrol edildi.

15:49 Denizli'de 1 haftalık kaza bilançosu açıklandı Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 52'si maddi hasarlı, 58'i yaralanmalı ve 1 tanesi ölümlü olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

15:49 Erkekler kadına şiddet konusunda bilgilendirildi Denizli'de kahvehanede ve Cuma namazı çıkışında erkekler jandarma ekipleri tarafından kadına şiddet konusunda bilgilendirildi.

15:37 Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tonlarca kekik yola döküldü.

15:37 Jandarma Honaz Dağında yangına karşı önlemleri artırdı Denizli'de jandarma ekipleri orman yangının önüne geçmek için Honaz Milli Park ve Honaz Dağı bölgesini havadan ve karadan kontrol etti.

15:35 Denizli'de yaz konserleri başladı Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği yaz konserleri başladı.

15:32 Pamukkaleli pehlivanlardan 3 madalya Denizli'de, Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi himayelerinde yapılan "Denizli Yağlı Güreşleri"nden 3 madalya çıkardı.

14:50 Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'dan yeni sezona ilişkin açıklama Açıklaması Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, kulübün 200 milyon lira borcu olduğunu, futbolcuları arayarak uzlaşma yoluna gittiklerini söyledi.

13:47 Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk dönüyor Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk dönüyor Emzirme hem bebeği hem de anneyi hastalıklardan koruyor Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Görkem Oğuz, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

12:55 Denizlispor önünü açarsa şirketleşecek Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, düzenlediği basın toplantısında 150 milyon TL'si 19 futbolcuya olmak üzere kulübün 200 milyon TL borcu olduğunu açıkladı.

11:41 Halk otobüslerinde unutulan eşyalar şaşırttı Denizli'de halk otobüsünde unutulan binlerce malzeme görenleri hayrete düşürüyor.

10:53 Eşini bıçaklayıp canlı yayın yaptı! Boşanmamak için 2 kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Onur Aslan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı bıçakla ağır yaraladıktan sonra canlı yayın yaptı. Onur Aslan'ın eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

10:40 Denizli yağlı güreşlerinde Orhan Okulu oldu Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın mücadele ettiği yağlı güreş finali nefes kesti.

10:27 İncilipınargücü performans testinden geçti Denizli Amatör Futbol Ligleri alt yaş gruplarında, mücadele eden İncilipınargücü, oyuncularını performans testine tabi tuttu.

10:05 Merkezefendi'ye NBA patentli guard Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, NBA patentli guard Andrew Harrison'ı renklerine bağladı.

09:03 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

01:15 Örtü yangınında arı kovanları ve ağaçlar küle döndü Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen örtü yangınında alevlerin metrelerce yükseldiği ağaçlar ile bir arıcının 7 kovanı küle döndü.

20:21 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Tokat'ta sona erdi Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası tamamlandı.

20:15 Aynı bölgede çıkan 2. yangın büyümeden söndürüldü Denizli'nin Babadağ ilçesinde ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangın tekrar alevlendi.

17:10 Örtü yangınında arı kovanları ve ağaçlar küle döndü Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen örtü yangınında alevlerin metrelerce yükseldiği ağaçlar ile bir arıcının 7 kovanı küle döndü.

14:41 Güreşçiler er meydanında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen "Denizli Yağlı Güreşleri" yoğun katılım ile başladı.

13:11 Yalova'daki seralarda fesleğen mesaisi Yalova'daki seralarda, güzel kokusu dolayısıyla süs bitkisi ya da aromasıyla bazı yemeklerde tatlandırıcı olarak kullanılan fesleğenin üretimi için yetiştiricilerin mesaisi başladı.

12:48 İnternette bebek giysileri satarak ticarete atılan kadın girişimci yurt dışına açıldı Denizli'de işsiz kaldığı dönemde internette giysi satarak ticarete atılan Selin Baş, kentte fason üretim yapan atölyelerde dokutturduğu giysileri yurt dışına göndermeye başladı.

11:18 Merkezefendi'de program netleşti Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni sezon öncesi hazırlık maçlarınnı programı belli oldu.

09:27 Davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi Adana'da bir kişi, kardeşinin nişan töreninde halay çekerken pos cihazıyla yanına gelen davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi.

09:23 Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanmaktan vazgeçiremediği eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı.

09:08 Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanmaktan vazgeçiremediği eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı.

08:57 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

08:42 Yeşilçınarspor'dan transfer harekatı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Denizli'yi temsil edecek 4 takımdan birisi olan GL Yeşilçınarspor, anlaşmaya vardığı 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

22:36 Bakan Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik binasında meydana gelen yangının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yangın dolayısıyla oluşan zarar, en kısa zamanda telafi edilecektir" diyerek geçmiş olsun mesajı yayımladı.

21:34 İçişleri Bakanı Soylu'dan Denizli Emniyet Müdürü Yıldız'a geçmiş olsun telefonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli Emniyet Müdürlüğüne ait Merkezefendi ilçesindeki lojistik merkezinde çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'a geçmiş olsun dileğini iletti.

18:13 TİESF Futbol Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi yapıldı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2022-2023 futbol sezonu Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi.

16:21 Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın (2) ALEVLER 2,5 SATTE KONTROL ALTINA ALINDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü'n ait lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

14:03 Niğdeli Kiraz Üreticisi: "Mazot 2,5 Lirayken Üretim Daha İyiydi. İşçilik ve Maliyet Daha Azdı. Şimdi Her Şey Uçtu" Niğdeli kiraz üreticisi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e ekonomik kriz ve artan enflasyondan dert yanarak “Kiraz beş liradan 30 liraya çıktı ama yine kurtarmadı. Neden kurtarmaz? Gübre uçtu, mazot uçtu, işçilik uçtu, maliyet 10-15 katına çıktı. Bu sene kiraz iyi para etti köşeyi döneriz dediler ama aslında kiraz 5-6 liraya giderken, mazot 2,5 lirayken üretim daha iyiydi. İşçilik ve maliyet daha azdı. Şimdi her şey uçtu” dedi.

13:51 Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama Denizliği Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda meydana gelen ve 30 araçla müdahale edilen yangının söndürüldüğünü açıkladı.

13:00 İrem'in ölümüne neden olan sürücü saklandığı mısır tarlasında yakalandı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama sistemi için tarlaya hortum dizen genç İrem'in ölümüne neden olan yabancı uyruklu traktör sürücüsü, 8 saat sonra saklandığı mısır tarlasında jandarma tarafından yakalandı.

12:22 Denizlispor'da Muhammet kaldı Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, stoper Muhammet Özkal'la da yeniden anlaştı.

11:51 Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA'larla müdahale ediliyor Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri ve TOMA'larla müdahale ediliyor.

11:51 Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet lojistik merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

11:39 Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı.

11:09 Sıcaktan bunalan sahipsiz köpekler klimalı mağazalarda serinliyor Denizli'de klimalı mağaza ve kafeler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan sahipsiz köpeklere ev sahipliği yapıyor.

10:30 Emniyet Müdürü ve kadın Sendika Başkanı engelli memuru ölümün kıyısından aldı Emniyet Müdürü ve kadın Sendika Başkanı engelli memuru ölümün kıyısından aldı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 katlı binanın çatı katına çıkan engelli memur, Pamukkale ilçe Emniyet Müdürü ve bağlı olduğu sendikanın kadın Başkanının yoğun çabası sonrası ikna edilerek ölümün kıyısından alındı.

10:17 Erzurum taşıt varlığı açıklandı Erzurum'da Haziran ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 629 olduğu bildirildi.

09:58 Okul müdüründen gördüğü şiddet ile gündeme gelen engelli memur intihardan döndürüldü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında görev yaptığı okulun müdüründen gördüğü şiddet ile gündeme gelen engelli memur E.T., 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. E.T., Pamukkale ilçe emniyet müdürü ve bağlı olduğu sendikanın başkanının yoğun çabası sonrası ikna edildi.

08:05 Tarlada çalışan genç kız traktörün altında can verdi! Kaçan sürücü saatler sonra bulundu Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geri manevra yapan traktör, tarlada kurulan hortumları dizmek için traktörün arkasına oturan 17 yaşındaki İrem Selçuk'un üstünden geçti. Genç kız hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Afganistan uyruklu sürücü ise 8 saat sonra yakalandı ve karakola götürüldü.

08:05 Denizli'de orman yangını büyümeden söndürüldü Denizli'nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

08:05 Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından parkta defalarca bıçaklanan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

17:48 Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında klip çekim setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği bildirildi.

17:22 Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban, göreve başladı.

16:57 Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere sığındılar Kavurucu sıcaktan korunmak için gölgelere sığındılar Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Denizli'de, vatandaşlar sıcaktan kaçtı Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Denizli'de, termometreler 39.4 dereceyi gösterdi.

16:18 Denizli'nin şampiyonlarından bir derece daha 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen ve Halk Oyunları 2022 faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Şampiyonasında 15 kulüp içerisinde Düzenlemeli dalda 3. olarak büyük bir başarıya imza attı.

14:41 Denizli'de Belediyenin Kestiği Cezaya Yargı 'Dur' Dedi İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Pamukkale Belediyesi’nin imara aykırı uygulama yaptığı gerekçesiyle bir vatandaşa verdiği para cezasını ilgili yasanın geriye yürütülemeyeceği gerekçesiyle iptal etti. Avukat Onur Güleçoğlu, cezadan önce imara aykırı yapının eski haline getirilmesi için 1 aylık süre tanınması gerektiğini, İmar Kanunu’na 25 Mart 2020 yılında eklenen fıkranın bundan önce yapılmış yapılara uygulanamayacağını belirtti.

14:16 Ömrünü adadığı mesleğini kavurucu ateşin karşısında sürdürüyor Denizli'nin Kaleiçi çarşısında yarım asırdır kalaycılık yaparak geçimini sağlayan 69 yaşındaki Ali Akın, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini hem kavurucu ateşe hem de teknolojiye rağmen sürdürüyor.

14:16 Altın kemerli başpehlivanlardan Denizlilere davet Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliği ile gerçekleşecek olan "Denizli Yağlı Güreşleri" için geri sayım devam ediyor.

13:19 Çoban kepeneği giyen Başkan Zolan koyun kırktı Denizli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin düzenlediği koyun kırkım şenliğine katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çoban kepeneği giydi, koyun kırktı.

12:48 Çiftçiyi susuz bırakacaklardı Denizli'nin Buldan ilçesinde sulama tesisine ait malzemeleri çalan 3 şüpheli, yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.

12:11 İstanbul Büyükşehir ve Babadağ Belediyesi Arasında Destek Protokolü İmzalandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Babadağ Belediyesi arasında elektrikli araç ve parke taşı konusunda destek protokolü imzalandı.

09:19 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

23:49 Silahlı saldırıda yaralanan kadın 16 gün sonra öldü DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 16 gün önce yaşanan olayda Erdal Yalçın, evini terk eden eşi Emine Yalçın (38) ile sevgilisi Mehmet Aksoy'u (33) pompalı tüfekle öldürürken, evde bulunan Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı.

19:59 Denizli'deki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan kadın 16 gün sonra hastanede öldü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 12 Temmuz'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

19:43 Eşinden sonra yeğeni ve 2 ağabeyini de defnetti DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde kanserden hayatını kaybeden yakınları İpek Demir Arıca'nın cenazesine giderken elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden sürücü Berkay Arıca (32) ile babası Necati Arıca (52) ve amcası Aydın...

18:50 Eşi ve sevgilisini öldüren kocanın vurduğu anne de yaşama tutunamadı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren cani kocanın, ağır yaraladığı anne de 15 gün sonra hayatını kaybetti.

18:03 Baba, oğul ve amca son yolculuklarına uğurlandı Elazığ'da yengelerinin cenazesine gitmek için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

17:34 Muğla U-11 futbol turnuvası yarın başlıyor Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'nde yapılacak olan Yerküpe Cup U-11, yarın yapılacak maçlarla başlıyor.

17:29 Nazilli'nin il olması için kurulan platform ilk toplantısını yaptı Aydın'ın Nazilli ilçesi il olmak için çabalarını sürdürürken Nazilli İl Olsun Platformu, geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

15:57 Denizli'nin ihracatı 6 ayda 2,5 milyar doları aştı Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Meclisinde son 1 ayda yaşanan sosyoekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

15:23 Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor Geçen yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçilerin bu sene yüzü gülüyor Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl kış aylarında yağan yağmurlardan sonra...

14:49 Başkan Zolan'dan birlik ve beraberlik vurgusu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile birlikte MHP'nin 19 ilçe başkanını ağırladı.

13:28 Milli golbolcü Berfin, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti Finlandiya'da düzenlenen Golbol Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İsrailli rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını sürdüren Denizlili Berfin Altan, gözünü şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti.

12:46 Başpehlivanlardan Denizli Yağlı Güreşlerine davet Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile düzenlediği Denizli Yağlı Güreşleri'ne katılacak olan altın kemerli başpehlivanlar 31 Temmuz Pazar günü Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenecek muhteşem buluşmaya Denizlili güreş severleri davet etti.

12:08 Balkan şampiyonu Ağrılı milli atlet Ali Demir, yeni başarılar için yoğun çalışıyor Açıklaması 52. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ağrılı milli atlet Ali Demir, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmak için yoğun tempoyla antrenmanlarını sürdürüyor.

11:08 Yattara, Muğla ekibiyle anlaştı TRABZONSPOR'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaştı.

10:29 Genç eczacı gözü gibi baktığı saçını onkoloji hastaları için kestirdi Denizli'de genç eczacı Hüseyin Safa Toprak, 2 yıldır aylık 500 lira harcayarak özenle uzattığı saçlarını, onkoloji hastaları için kestirdi.

10:29 Denizli'de merdivenden düşen tabela ustası öldü Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinin önünde çalışırken merdivenden düşen tabela ustası yaşamını yitirdi.

09:41 Tabela montajı sırasında düşen işçi hayatını kaybetti Denizli'de tabela montajı sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08:15 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

17:56 Denizli'de amatör avcılar, 40 kiloluk yayın balığı yakaladı Denizli'nin Güney ilçesinde 1 metre 60 cm uzunluğunda 40 kilo yayın balığı yakalandı.

16:27 Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Denizli'nin Tavas ilçesinde dün otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.