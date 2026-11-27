Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir besi çiftliğinin samanlığında, demir kaynağı yapılırken sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Yangın, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinin samanlığında çıktı. Edinilen bilgiye göre, besihanenin samanlığında demir kaynağı yapıldığı esnada çevreye sıçrayan kıvılcımlardan biri samanların üzerine düştü. Samanların kıvılcımla tutuşması sonucu yangın kısa sürede başladı. Alevlerin samanlığı kapladığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken samanlık içerisindeki samanlar ve besi yemleri zarar gördü.