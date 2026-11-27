UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, olaylı deplasmanın ardından İstanbul'a döndü. Siyah-beyazlıların galibiyet golünü kaydeden kaptan Orkun Kökçü, hem karşılaşmada yaşanan olaylara hem de takımın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ İSTİRAHAT ETMEK İSTİYORUZ"

Yaşanan olayların ve yoğun maç temposunun kendilerini yorduğunu belirten Orkun Kökçü, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine dikkat çekti.

"Çok yorulduk ama çok şükür 3 puanla geri dönmeyi başardık. Şimdi istirahat etmek istiyoruz. Çünkü önümüzde derbi var. Çok önemli bir maç bizim için."

"SORUMLULUK NEDENİYLE KENDİME FAZLA YÜKLENDİM"

Karşılaşmada penaltı kaçıran ancak daha sonra Beşiktaş'ın galibiyet golünü kaydeden milli futbolcu, yaşadığı duyguları da anlattı. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Kökçü, siyah-beyazlıların zorlu şartlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

"Yoğun duygular yaşadım, penaltı kaçırdım... Sorumluluk nedeniyle kendime fazla yüklendim. Gol attığım için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Maçı kazanabilecek miyiz diye bir korku vardı. Takım olarak kazandık. Bizi yoran şeyler yaşadık. Takım olduğumuzu, aile olduğumuzu gösterdik. Şimdi dinlenmek istiyoruz."

"SORUŞTURMAYI DA YAPSINLAR, SONUÇLARINA KATLANIRIZ"

Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi hakkında da konuşan Orkun Kökçü, taraftarların kendilerini korumaya çalıştığını belirtti. UEFA'nın başlattığı soruşturmaya ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullanan Beşiktaş kaptanı, taraftarlarının arkasında olduklarını söyledi.

"Polis öyle güç kullanırsa, taraftar da kendini korumak için bir takım şeyler yapar. Biz de taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına katlanırız, sıkıntı yok."

"TÜRKİYE ARKAMIZDAYDI"

Batum'da yaşanan olayların ardından Türk futbol kulüplerinden ve vatandaşlardan gelen desteğe de değinen Orkun Kökçü, "Türkiye arkamızdaydı, desteklerini hissettik. Sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yaşanan şiddet ve asayiş olaylarını kınayan UEFA, mevcut tüm delillerin incelenmesi ve olayların hangi koşullarda meydana geldiğinin belirlenmesi için Etik ve Disiplin Müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

BATUM'DA NELER YAŞANDI?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları açan Türk taraftarlara Gürcistan polisi biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Mücadelenin 26. dakikasında büyüyen olaylar nedeniyle Danimarkalı hakem Morten Krogh ve futbolcular soyunma odasına gitmişti. Yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan karşılaşmayı Beşiktaş, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 kazanarak puanını 10'a yükseltmişti. Gürcistan polisinin müdahalesi Türkiye'de büyük tepki çekerken diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda gözaltına alınan 16 taraftarın tamamı serbest bırakılmıştı. Gürcistan'a giderken uçağına yıldırım düşen Beşiktaş kafilesi, dönüş yolunda da şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2,5 saatlik gecikme yaşamış ve saat 16.05'te İstanbul'a ulaşmıştı.