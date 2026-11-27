Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Bilişim sistemleri kullanılarak banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan Ö.Z.'nin Edirne'de bulunduğu belirlendi.

211 AYRI DOSYADAN 77 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Hakkında 211 farklı dosyadan toplam 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 150 bin 980 TL adli para cezası bulunan Ö.Z.'nin, 2 yıl 10 ay 4 gündür firari olarak arandığı tespit edildi.

POLİS KURYE KILIĞINA GİRDİ

Şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda polis ekipleri farklı bir yöntem kullandı. Kurye kılığına giren ve kask takan polis, şüphelinin bulunduğu adresin kapısını çaldı. Kapıyı açan şüpheliye "Yemek siparişi getirdim" diyen ekipler, operasyonu gerçekleştirerek Ö.Z.'yi gözaltına aldı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Polisin kurye kılığına girdiği ve şüphelinin yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, "Yemek siparişi getirdim" sözlerine aldanarak kapıyı açan şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı görüldü. Adli makamlara sevk edilen Ö.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.