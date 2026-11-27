Kazakistan'da bir kafede oturan 3 genç kadın, yanlarına gelen 6 erkeğin tanışma teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine erkeklerden biri, kadınlara hakaretler savurarak cam bardak fırlattı.

DİŞİ KIRILDI, AĞZINA DİKİŞ ATILDI

Cam parçaları nedeniyle ağzından yaralanan ve dişi kırılan genç kadının yarasına dikiş atıldı. Saldırgan ise polis ekipleri olay yerine gelmeden kaçtı.